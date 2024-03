Roglic-Attacke auf sechster Etappe verpufft - Skjelmose gewinnt Sprint der Ausreißer

Am steilsten Stück der sechsten Etappe von Paris-Nizza setzte Primoz Roglic zur Attacke an. Doch der neue Bora-Star konnte sich nicht absetzen, der Gesamtsieg ist kaum noch möglich.

Der erhoffte Gesamtsieg bei Paris-Nizza ist für Primoz Roglic kaum noch möglich. Der neue Star des deutschen Rad-Teams Bora-hansgrohe attackierte am Freitag auf der sechsten Etappe der Fernfahrt an der steilen Côte de La Colle-sur-Loup etwa 28 Kilometer vor dem Ziel, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen. Den Etappensieg sicherte sich der Däne Mattias Skjelmose im Sprint dreier Ausreißer, während Roglic mit der ersten Verfolgergruppe als Neunter durch das Ziel in La Colle-sur-Loup westlich von Nizza rollte.

In der Gesamtwertung liegt der Slowene mit 1:44 Minuten Rückstand nur auf Platz elf. Das Gelbe Trikot des Führenden übernahm der US-Amerikaner Brandon McNulty. Der Tageszweite liegt 23 Sekunden vor seinem am Freitag drittplatzierten Landsmann Matteo Jorgensen. Der ebenfalls zum Favoritenkreis gehörende Ex-Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien ist mit 1:03 Minuten Rückstand Fünfter.

Die ursprünglich von Nizza nach Auron geplante Samstags-Etappe musste von den Organisatoren aufgrund einer Wetterwarnung um fast 70 Kilometer gekürzt werden. In den Seealpen wird Neuschnee erwartet. Somit führt das Teilstück von Nizza über 104 Kilometer bis zur Bergankunft auf dem Madone d'Utelle. Der über 15 Kilometer lange Anstieg weist eine durchschnittliche Steigung von 5,7 Prozent auf. Insgesamt hat die Etappe 2000 Höhenmeter.

6. Etappe Sisteron/Frankreich - La Colle-sur-Loup/Frankreich (198,20 km)

1. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek 4:36:51 Std.; 2. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 52; 5. Harold Tejada (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 53; 6. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R La Mondiale; 7. Felix Gall (Österreich) - AG2R La Mondiale; 8. Wilco Kelderman (Niederlande) - Team Visma; 9. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe; 10. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers ... 28. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 4:12 Min.; 46. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 18:04; 48. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 58. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 73. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 76. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 112. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 116. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 19:56; 117. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck; Rüdiger Selig (Berlin) - Astana Qazaqstan Team ausgeschieden

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 22:15:58 Std.; 2. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 23 Sek.; 3. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla + 34; 4. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek + 54; 5. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 1:03 Min.; 6. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 1:14; 7. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:30; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R La Mondiale + 1:36; 9. Harold Tejada (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 1:37; 10. Wilco Kelderman (Niederlande) - Team Visma + 1:39 ... 25. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 8:36; 51. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 33:40; 62. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 37:19; 81. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 43:08; 103. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 48:50; 111. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 51:26; 116. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 52:47; 122. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 55:18; 131. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:02:09 Std.