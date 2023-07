Roger Schmidt: "Kim hat das Potenzial zur Weltklasse"

Der deutsche Trainer, der zuletzt in Portugal Meister mit Benfica Lissabon geworden ist, schwärmt in höchsten Tönen von Bayerns Neuzugang für die Abwehr, den er einst in China trainierte. Und Schmidt steht mit seiner Meinung nicht allein.

Die offizielle Verkündung ließ auch am Sonntag auf sich warten, dabei hat der FC Bayern längst die Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro bei der SSC Neapel aktiviert, um Min-jae Kim dort loszueisen. Auch Thomas Tuchel machte am Samstag im Trainingslager am Tegernsee kein Geheimnis mehr aus der Personalie. Es ist höchstens eine Frage von Tagen, auf der Asien-Reise der Münchner ab 24. Juli soll Kim zur Delegation stoßen.

Doch wer ist dieser neue Innenverteidiger, den sein bisheriger Trainer Luciano Spalletti in der vergangenen Saison als "derzeit besten Innenverteidiger der Welt" geadelt hat? Roger Schmidt kennt Kim. 2019 holte er ihn von Jeonbuk Hyundai zu Beijing Guoan nach China, trainierte ihn bis zu seinem Abschied ein halbes Jahr. Im großen Kim-Porträt in der kicker-Ausgabe vom Montag (Print) sagt Schmidt: "Er ist ein überragender Innenverteidiger und hat für mich absolut das Potenzial zur Weltklasse."

Schmidt verrät, dass er Kim zur PSV Eindhoven, seiner nächsten Station, nachholen wollte, der Transfer jedoch scheiterte. Zu dieser Zeit hatte der Innenverteidiger längst den Spitznamen "Monster" verpasst bekommen. Was andere Menschen als wenig schmeichelhaft empfinden würden, gefällt Bayerns Neuzugang: "Ich mag die Bezeichnung, sie fasst meine positiven Eigenschaften als Verteidiger zusammen", sagt Kim.

Marco Neppe, Bayerns Technischer Direktor, erzählt, dass das Feedback über Kim überall stets positiv ausgefallen sei. Ein verantwortungsbewusster Verteidiger mit guter Entscheidungsqualität im Spiel, schnell, robust, zweikampfstark und auch Qualität im Spielaufbau.

Alles Dinge, die über diesen Spieler lange bekannt waren, den aber dennoch viele lange nicht auf dem Schirm hatten, weil er bis zum Alter von 24 Jahren in Asien gespielt hat. Nach dem Zwischenstopp Fenerbahce Istanbul startete er in der vergangenen Saison beim SSC Neapel richtig durch, in München dürfte er die Innenverteidigung mit Matthijs de Ligt bilden. Dayot Upamecano bleibt die Rolle des Herausforderers.

Lesen Sie in der Montagausgabe des kicker (ab Sonntagabend schon hier im eMagazine abrufbar), wie Kims fußballerische Anfänge in Südkorea aussahen, welche Mühen er auf sich nehmen musste und was seine Tattoos über ihn aussagen.