Roger Schmidt ist Leipzigs Wunsch-Kandidat

Seit Sonntag ist Jesse Marsch als Trainer von RB Leipzig Geschichte. Bei der Suche nach einem Nachfolger für den US-Amerikaner führt eine Spur zu Roger Schmidt.

Nach kicker-Informationen ist der ehemalige Trainer von Bayer 04 Leverkusen (2014 bis März 2017) der Leipziger Wunschkandidat für die Besetzung des Trainerpostens.

Schmidts hat eine RB-Vergangenheit

Zumal er auch auf eine Vergangenheit im Red-Bull-Fußball-Imperium zurückblicken kann, war der mittlerweile 54-Jährige doch von 2012 bis 2014 Coach bei der ehemaligen Leipziger Konzernschwester RB Salzburg.

Derzeit ist Schmidt Coach des niederländischen Renommierklubs PSV Eindhoven und dort noch bis zum Saisonende gebunden. Es ist indes fraglich, ob er vorzeitig aus seinem Kontrakt kommen würde und könnte.

Mintzlaff: Neuer Cheftrainer zur Rückrunde

Im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Manchester City (18.45 Uhr, LIVE! auf kicker) soll Co-Trainer Achim Beierlorzer die Leipziger Mannschaft betreuen, so sich der 54-Jährige nach einer Corona-Infektion rechtzeitig "freitesten" kann. Möglicherweise leitet Beierlorzer das RB-Team auch noch bis zum Ende der Hinrunde am 19. Dezember an, "und dann gehen wir davon aus, dass wir zur Rückrunde den neuen Cheftrainer von RB Leipzig präsentieren können", betonte Mintzlaff am Sonntag im Sport1-Doppelpass.