Rönnow-Einsatz in Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig

Am 19. März konnte Union Berlin zu Hause Frankfurt bezwingen. Im Pokal-Viertelfinale bei der Eintracht gibt es nun ein schnelles Wiedersehen.

Um 14.55 Uhr verließ der Mannschaftsbus des 1. FC Union Berlin das Stadion An der Alten Försterei. Im Zubringer zum Flughafen in Richtung Frankfurt saß auch Torwart Frederik Rönnow, der am Samstag beim 3:0-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart wegen muskulären Problemen durch Lennart Grill ersetzt werden musste.

Ob Rönnow am morgigen Dienstag (18 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinalspiel bei seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt tatsächlich wieder mitwirken kann, ist jedoch offen. "Der Einsatz von Fredi ist noch fraglich. Er wird die Reise mitmachen. Es wird sich kurzfristig vor dem Spiel entscheiden, ob es geht oder nicht", sagte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag.

Definitiv verzichten muss der FCU auf den gelb-rot-gesperrten Verteidiger Niko Gießelmann und den nach seiner Fußverletzung noch im Aufbautraining befindlichen Mittelfeldmann Andras Schäfer. Mittelfeldspieler Paul Seguin hat seine Oberschenkelprobleme dagegen überwunden. Er steht im Kader.

Union besaß wie gegen Stuttgart auch im vorangegangenen Heimspiel gegen Frankfurt (2:0) das nötige Fortune, um dreifach zu punkten. "Wir hatten unsere Mühe und viel Glück. Frankfurt zeigte, dass sie eine spielstarke Mannschaft haben", so Fischer.

Im Bundesliga-Hinspiel am 1. Oktober (0:2) hatte Union am 8. Spieltag als Spitzenreiter in Frankfurt die erste Meisterschafts-Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Das soll sich möglichst nicht wiederholen. Fischer hofft, dass die Eisernen ihre Tugenden von der ersten Minute an auf den Platz bekommen.

Kolo Muani? "Er ist ein toller Spieler und schwierig zu stoppen"

2826 Union-Anhänger werden vor Ort und gespannt sein, ob ihre Spieler Vizeweltmeister Randal Kolo Muani besser in den Griff kriegen, als kürzlich in der Liga-Begegnung. Ein Allheilmittel gibt es aber wohl nicht, um den Franzosen auszuschalten. "Er ist ein toller Spieler und schwierig zu stoppen. Dafür müssen die Ketten miteinander funktionieren. Man darf ihm nicht viel Platz lassen", erklärte Fischer.

Bei Union heißen die Hoffnungsträger im Angriff Sheraldo Becker und Kevin Behrens. Becker konnte mit dem ersten Treffer gegen Stuttgart endlich seine Torflaute überwinden. Behrens hat aktuell einen kleinen Lauf. Vier seiner sechs Bundesliga-Tore in dieser Saison erzielte er 2023.