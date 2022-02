Röiseland vor Öberg und Wierer - Preuß sieht "keinen Sinn mehr"

Nach ihrem überraschenden Sieg im Einzelrennen hat Denise Herrmann eine Medaille im Sprint deutlich verpasst. Gold ging an Norwegen.

Nach Herrmanns Goldmedaille im Einzelrennen haben die deutschen Biathletinnen im Sprint ihr schlechtestes Olympia-Ergebnis der Geschichte eingefahren. Vier Tage nach ihrem Triumph im Klassiker war Herrmann in Zhangjiakou über 7,5 km nach zwei Strafrunden weit abgeschlagen und musste sich mit Rang 22 begnügen. Als beste Deutsche kam nur die fehlerfreie Olympia-Debütantin Vanessa Voigt als 18. gerade noch in die Top 20.

Damit kann ich unter dem Strich natürlich nicht zufrieden sein. Denise Herrmann

Für das zuvor schlechteste Sprint-Ergebnis bei Olympischen Winterspielen, bei denen die Biathletinnen seit 1992 um Medaillen kämpfen, hatten die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) 2014 in Sotschi gesorgt. Damals war Evi Sachenbacher-Stehle als beste Deutsche Elfte geworden. "Damit kann ich unter dem Strich natürlich nicht zufrieden sein", sagte Herrmann in der ARD über ihre Leistung.

Röiseland wiederholt Mixed-Erfolg

Die fehlerfreie norwegische Topfavoritin Marte Olsbu Röiseland holte sich am Freitag nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel schon ihre zweite Goldmedaille in Peking, zudem war sie im Einzel Dritte geworden. Die elfmalige Weltmeisterin siegte im Sprint vor der Schwedin Elvira Öberg (0 Strafrunden/+30,9 Sekunden) und der Italienerin Dorothea Wierer (0/+37,2).

So sehe ich auch einfach keinen Sinn mehr weiterzumachen. Franziska Preuß

In die Verfolgung am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) geht Herrmann mit einer großen Hypothek, der Rückstand auf Röiseland beträgt 1:45,1 Minuten. Voigt geht 13,7 Sekunden vor Herrmann ins Rennen. Auch Franziska Preuß (2 Strafrunden/+1,57,1 Minuten) auf Rang 30 und Vanessa Hinz (3/+2,40,0) als 55. blieben im Sprint deutlich hinter den Erwartungen zurück. Vor vier Jahren in Pyeongchang hatte Laura Dahlmeier noch Gold in Sprint und Verfolgung gewonnen.

Preuß am Boden zerstört

Vor allem Preuß, die wegen einer Fußverletzung nach einem Treppensturz und einer Corona-Infektion eine zweimonatige Wettkampfpause hatte einlegen müssen, war untröstlich. "Mich nervt es einfach richtig, weil ich nicht die Biathletin sein kann, die ich sein möchte und eigentlich auch bin", sagte sie den Tränen nahe: "So sehe ich auch einfach keinen Sinn mehr weiterzumachen." Nach einem fehlerfreien Liegendschießen sei sie stehend "viel zu verkopft" gewesen: "Die Lockerheit ist komplett weg. Mir geht es auf der Strecke auch nicht gut."

Die Männer starten am Samstag (10.00 Uhr MEZ) in das kürzeste Rennen über 10 km - allerdings ohne Routinier Erik Lesser, der im Einzel mit Platz 67 enttäuscht hatte. Der Deutsche Skiverband (DSV) nominierte Benedikt Doll und Roman Rees, die im Einzelrennen überzeugt hatten, sowie Johannes Kühn und Philipp Nawrath. Die Verfolgung findet am Sonntag (11.45 Uhr MEZ) statt.

