Röiseland kehrt in Biathlon-Weltcup zurück

Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland kehrt nach ihrer gesundheitlichen Zwangspause in den Weltcup zurück.

Auf der Pokljuka wieder am Start: Marte Olsbu Röiseland. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die 32-Jährige wird beim ersten Weltcup im neuen Jahr vom 5. bis 8. Januar im slowenischen Pokljuka dabei sein, wie der norwegische Verband am Dienstag mitteilte. "Jetzt habe ich lange gewartet und freue mich, endlich sagen zu können: 'Ich bin zurück!'", sagte die elfmalige Weltmeisterin, die die ersten drei Stationen in Kontiolahti, Hochfilzen und Le Grand-Bornand wegen körperlicher Erschöpfung auslassen musste.

"Sie hat in den letzten Monaten phänomenale Arbeit geleistet und ihr Körper reagiert endlich auf das harte Training. Wir sind sehr gespannt, was sie in Pokljuka erreichen kann", sagte Nationalmannschaftsmanager Per Arne Botnan.

Corona im März, Gürtelrose im September

Die dreimalige Peking-Olympiasiegerin hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert und klagte anschließend immer wieder über diverse Beschwerden, ehe sie während der Vorbereitung im September auch noch an einer Gürtelrose erkrankte. Die Infektion schien überstanden, dann kam aber ein Rückschlag und Röiseland musste mehrere Wochen komplett pausieren. Danach war sie nicht voll belastungsfähig. Sie hat seit mehreren Monaten keine Wettkämpfe mehr bestritten.