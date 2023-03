Röiseland gewinnt Verfolgungskrimi - Kebinger gelingt bestes Karriere-Resultat

Hanna Kebinger hat beim Verfolgungsrennen im tschechischen Nove Mesto das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Laufbahn in einem Einzelrennen erzielt.

Kebinger setzte die beiden letzten Schüsse daneben und verpasste somit einen Podestplatz. Die 25-Jährige landete am Samstag beim Sieg von Marte Olsbu Röiseland auf dem siebten Rang (2 Schießfehler/+ 1:10,3 Minuten).

Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes war Denise Herrmann-Wick, die ihren sechsten Platz vom Sprintrennen bestätigte. Sie musste drei Mal in die Strafrunde und kam 1:09,6 Minuten nach der Norwegerin Röiseland ins Ziel.

Vanessa Voigt wurde Zwölfte (2/+ 2:03,4), Janina Hettich-Walz als 24. (3/+2:47,5) und Anna Weidel (3/+ 2:54,6) direkt dahinter konnten in den Kampf um die vorderen Plätze ebenfalls nicht eingreifen.

Die Entscheidung um den Sieg fiel in einem spannenden wie knappen Dreikampf. Die Norwegerinnen Röiseland und Ingrid Landmark Tandrevold (+ 2,2 Sekunden) mussten jeweils einmal in die Strafrunde und wiederholten dennoch ihren Doppelsieg vom Vortag. Dritte wurde die am Schießstand tadellose Anais Chevalier-Bouchet aus Frankreich (+ 15,3 Sekunden).

Schneider muss vorzeitig aussteigen

Sophia Schneider fehlte beim Verfolger und wird auch am Sonntag in den Staffeln nicht zum Einsatz kommen. Die 25-Jährige habe "anhaltende muskuläre Probleme im Schulter- und Halswirbelbereich", teilte DSV-Teamarzt Sebastian Torka mit. Die Entscheidung sei auch mit Blick auf die beiden verbleibenden Weltcups in Östersund und Oslo gefallen. Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof überzeugt hatte, war am Freitag im Sprint nur 46. geworden.