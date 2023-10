Röhl am Ziel und im Rampenlicht: "Habe mich zehn Jahre vorbereitet"

Danny Röhl ist vorerst am Ziel: Der 34-Jährige ist erstmals als Cheftrainer tätig. Seine neue Aufgabe bei Kellerkind Sheffield Wednesday geht er optimistisch an.

"Ich habe mich zehn Jahre auf diesen Job vorbereitet", sagt Danny Röhl in seinem ersten Interview, das sein neuer Arbeitgeber mit ihm nach der Vertragsunterschrift geführt hat. Zehn Jahre Vorbereitung - das bezieht er auf seine erste Station als Cheftrainer, nachdem er eben viele Jahre lang in der zweiten Reihe gewirkt hat.

Und das unter durchaus größeren Trainern und für größere Klubs. Mit Hansi Flick holte er mit dem FC Bayern 2020 das Triple und durchlebte an dessen Seite bei der deutschen Nationalelf eine durchwachsene und am Ende bleierne Zeit. Prägend war sein Engagement in Leipzig (2011-2018) und seine erste England-Erfahrung in Southampton unter Ralph Hasenhüttl (2018/19).

Von Hasenhüttl habe ich mir abgeschaut, wie viel Leidenschaft man in so einen Trainerjob packen kann. Und von Hansi Flick lernte ich vor allem, wie man ein Team führt. Danny röhl

"In Leipzig haben wir sprichwörtlich bei Null angefangen und aus RB einen Champions-League-Klub geformt. Von Hasenhüttl habe ich mir abgeschaut, wie viel Leidenschaft man in so einen Trainerjob packen kann. Und von Hansi Flick lernte ich vor allem, wie man ein Team führt, speziell wenn es viele große Spieler darin gibt, wie man sie zum einen mit Selbstvertrauen ausstattet, aber auch die menschliche Seite berücksichtigt", erinnert sich Röhl an seine Lehrjahre.

"Jeder träumt, ein Teil davon zu sein"

Diese sollen nun vorbei sein - und die Aufgabe beim Tabellenletzten der Championship ist eine "echte Challenge", wie er sagt, aber: "Sheffield Wednesday ist so ein traditioneller Klub, jeder träumt, ein Teil davon zu sein." In den vergangenen sieben Tagen - die Zeit der Verhandlungen mit den Klubverantwortlichen - habe er viele Videos von den Spielen der Owls angesehen, "und das hat mir schon gezeigt, wieviel Leidenschaft in diesem Klub und ist diesem Stadion steckt".

Besonders offensichtlich war dies beim dramatischen Aufstieg im vergangenen Mai, als im Halbfinale der Aufstiegsrunde Peterborough im Elfmeterschießen im heimischen Hillsborough Stadium ausgeschaltet wurde (5:3 i.E. nach 0:4 im Hinspiel) und das Finale in Wembley in der 123. Minute gegen Barnsley mit 1:0 gewonnen werden konnte. Der Zusammenhalt sei wie in "einer Familie gewesen und das brauchen wir jetzt wieder, um etwas Spezielles aufzubauen".

Denn von Jubel, Trubel, Heiterkeit ist derzeit rund um das Hillsborough nicht viel zu spüren. Drei Zähler nach elf Spieltagen bedeuten Platz 24. Ironischerweise machte ein 0:0 gegen Huddersfield, trainiert von Sheffields letztjährigen Aufstiegstrainer Darren Moore, den Weg frei für Röhl, der bei den Eulen auf den Spanier Xisco Munoz folgt.

Erinnerungen an Arsenal

Die Mission Klassenerhalt geht Röhl optimistisch an: "Meine bisherigen Erfahrungen helfen mir. In Southampton sind wir unter ähnlichen Vorzeichen eingestiegen, wir mussten gleich gegen Arsenal antreten und haben einen 3:2-Heimsieg eingefahren", erinnert sich Röhl an seine Zeit bei den Saints. "Ich glaube, in einer Woche kann ich das Team so vorbereiten, dass wir alle überzeugend in eine Richtung marschieren. Und dann werden wir Erfolg haben. Mit Sicherheit."

Der von ihm angestrebte Spielstil soll voller Intensität sein: "Ich will, dass mein Team aktiv und sehr aggressiv rangeht. Ich habe klare Vorstellungen vom Aufbauspiel und Gegenpressing - und genau das werden wir in den nächsten Tagen trainieren."

Denn genau das vermisste Röhl seit dem Aus beim DFB. Allein, wenn dann Röhls Premiere beim FC Watford ansteht, wird erstmals alles anders sein für ihn nach über zehn Jahren. Rampenlicht statt zweite Reihe.

