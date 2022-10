Rödinghausen zieht mit Münster gleich - Fortuna siegt dank Willms' feinem Fuß

Am 11. Spieltag der Regionalliga West musste sich der SV Rödinghausen am Freitag gegen Rot Weiss Ahlen mit einem Zähler begnügen, liegt in der Tabelle nun aber gleichauf mit Preußen Münster. Fortuna Köln siegte derweil gegen den 1. FC Düren.

Der SV Rödinghausen konnte am Freitagabend zumindest über Nacht gemeinsam mit Primus Preußen Münster auf Rang eins springen, musste sich beim 1:1 im Duell bei Rot Weiss Ahlen allerdings mit einem Zähler begnügen. Recht unglücklich lag der SV Rödinghausen schon in der Anfangsphase der Partie hinten: Einen Ball aus dem Halbfeld legte Riemer per Kopf am eigenen Keeper vorbei - 1:0 für die Heimelf (8.). Dabei sollte es, trotz Chancen auf beiden Seiten, bis zur Pause auch bleiben. In Durchgang zwei kam lange nichts Zählbares auf die Anzeigentafel, je länger die Führung hielt, desto größer wurde die Hoffnung der Heimelf, das 1:0 auch über die Zeit zu bringen. Aber Rödinghausen sollte gegen konzentriert verteidigende Ahlener doch noch eine Lücke finden: Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit, als Kurzen den Ball nach einem Querpass über die Linie drücken konnte (90.+2).

Zwei unterschiedliche Halbzeiten gab es zwischen Fortuna Köln und dem 1. FC Düren zu sehen. Die Heimelf startete druckvoll ins Heimspiel, erspielte sich einige gute Torchancen. Die 2:0-Führung zur Pause war hochverdient: Lokotsch spielte zunächst nach einem langen Ball und einer Verlängerung seine Tempovorteile aus und war mit dem 1:0 zur Stelle (7.), für das 2:0 zeichnete Marquet mit einem sehenswerten Fallrückzieher verantwortlich (31.), der Ball wurde ihm dabei nach einem abgefälschten Schuss per Bogenlampe serviert. Nach Wiederanpfiff schien die Heimelf aber ihre Aufmerksamkeit in der Kabine gelassen zu haben, ermöglichte den Gästen so binnen weniger Minuten das Comeback. Bors erzielte nach einer Ecke aus dem Gewühl den 1:2-Anschluss (47.), Brasnic dann per Foulelfmeter den 2:2-Ausgleich (53.). In Folge verdiente sich Düren auch diesen Zwischenstand, in der Schlussphase aber sorgte dann Willms doch noch für einen glücklichen Erfolg der Heimelf: Eine Hereingabe verlängerte er technisch versiert per Außenrist über den Keeper hinweg zum 3:2-Siegtreffer (79.). Nach dem starken Saisonstart ist zuletzt etwas die Luft raus bei Aufsteiger FC Düren: Fünf Niederlagen gab es aus den letzten sechs Partien. Die Fortuna kann in der Tabelle hingegen klettern.

Münster bestreitet Topspiel

Am Samstag spielt Preußen Münster daheim gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Auf dem Papier ein Spitzenspiel, da der FCKM noch immer auf Platz drei steht, doch der Aufsteiger aus dem Siegerland hat sich seit Anbruch des Septembers mit einem Unentschieden und drei Niederlagen nicht mehr wie eine Spitzenmannschaft präsentiert. Doch auch Münster ist ein wenig ins Trudeln geraten, nach dem 2:4 in Aachen schieden die Adlerträger - bei allerdings grenzwertigen Lichtverhältnissen - im Landespokal beim Sechstligisten SpVgg Erkenschwick aus. Und auch beim zuletzt wegen Gewitter abgebrochenen Spiel in Gelsenkirchen führte Schalke 04 II mit 1:0.

Die Schalker U 23 fährt zum Wuppertaler SV. Dort will Hüzeyfe Dogan in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer den ersten Sieg einfahren. Ein Dreier würde dem WSV gut tun, um schon bald in den anvisierten oberen Tabellenregionen mitzumischen. Doch Torwart und Kapitän Sebastian Patzler beschwichtigt auf der Webseite seines Vereins: "Damit wollen wir uns aktuell gar nicht beschäftigen. Wichtig ist, dass wir unsere Arbeit verrichten und Spiele gewinnen."

Gewonnen hat nach längerer Schwächephase am vergangenen Spieltag auch Rot-Weiß Oberhausen wieder. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf II spricht vieles dafür, dass die Kleeblätter den nächsten Dreier einfahren, zumindest wenn man sich den Direktvergleich in der Regionalliga West sieht: Hier steht es bei sechs Unentschieden 12:1 für Oberhausen, was Siege anbelangt.

Spannung verspricht am Samstag auch das Kellerduell 1. FC Bocholt gegen SV Straelen. Der SVS, lange Zeit abgeschlagenes Schlusslicht, wittert nach zwei Liga-Siegen in Folge wieder Morgenluft. Präsident Hermann Tecklenburg trat aber stark auf die Bremse, als er im kicker-Interview gefragt wurde, ob er seinen Verein auf dem aufsteigenden Ast sehe: "Davon bin ich noch nicht überzeugt. Dafür hat die Mannschaft noch nicht gut genug gespielt. Ich denke, in vier Wochen lässt sich da mehr zu sagen, dann kann man eine Prognose wagen, ob der SV Straelen in der Klasse bleibt oder ob wir absteigen. Ein wichtiger Schritt Richtung Klassenverbleib wäre jetzt ein Sieg in Bocholt, aber wie gesagt: In vier Wochen kann man eine klare Tendenz ausmachen." Tecklenburg stellt prinzipiell hohe Erwartungen: "Es fehlt noch an Souveränität und Harmonie, was ja eng miteinander verknüpft ist. Aber tatsächlich darfst du mit der vorherrschenden Qualität an Einzelspielern nicht im Tabellenkeller stehen." Straelen und Bocholt hatten es übrigens erst kürzlich miteinander zu tun, im Landespokal gewann der FCB beim SVS mit 3:2.

In einem weiteren Samstagsspiel will der SC Wiedenbrück seine Negativserie von drei Niederlagen am Stück beenden und geht dieses Unterfangen ausgerechnet gegen die U 21 des 1. FC Köln an, die ihrerseits drei Siege in Folge einfahren konnte.

Aachen kämpft mit Ausfällen

Zum dritten Mal in Folge darf Alemannia Aachen am Sonntag am heimischen Tivoli antreten. Gegner ist diesmal Borussia Mönchengladbach II. Der ehemalige Bundesligist zeigt sich zwar im Vergleich zum Saisonbeginn in besserer Verfassung, kassiert aber auf dem Weg nach oben immer wieder schmerzliche Rückschläge, so wie zuletzt beim 1:2 gegen Fortuna Köln oder beim 0:2 in Bocholt am 9. Spieltag. Trainer Fuat Kilic analysiert: "In der Breite hat uns einfach die Qualität gefehlt", sagte er mit Blick auf die Ausfälle von Jannis Held, Tim Korzuschek, Jannik Mause (alle angeschlagen) sowie Elmased Ramaj (gesperrt), die allesamt gegen Köln aussetzen mussten. Vor allem Mause und Ramaj, die zuletzt beim spektakulären 4:2-Heimerfolg gegen Aufstiegsaspirant Preußen Münster drei von vier Toren erzielt hatten, wurden schmerzlich vermisst, da ihre Ersatzleute Dimitry Imbongo Boele und Exaucé Andzouana je eine große (Imbongo Boele) sowie eine riesengroße (Andzouana) Torchance ungenutzt ließen. Doch noch hat die Alemannia alle Möglichkeiten. Sieht auch Kilic so: "Wir haben von den letzten sechs Spielen vier gewonnen. Wenn es so weitergeht, ist alles gut."

Tief unten drin steht die SG Wattenscheid 09, die als Tabellenletzter in den Spieltag geht. Gegner SV Lippstadt 08 hat den September zwar mit einem 3:1-Sieg gegen Ahlen abgeschlossen, vorher aber drei Niederlagen kassiert. An der Lohrheide versucht man alles, um die Köpfe oben zu behalten. Trainer Christian Britscho sagte nach dem 2:3 bei Köln II, als seine Mannschaft nach 0:2 zwischenzeitlich ausgleichen konnte: "Wenn noch einige Prozentpunkte hinzukommen, werden wir solche knappen Spiele künftig gewinnen." Er selbst muss nach seiner Roten Karte diesmal von der Tribüne zusehen, auch Dennis Lerche fehlt mit einer Gelb-Rot-Sperre. Dafür kehrt voraussichtlich Angreifer Emre Yesilova nach grippalem Infekt wieder zurück. Britscho ist überzeugt: "Emre hätte in Köln unserem Spiel gutgetan."