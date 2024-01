Rödinghausen schlägt bei Niemann zu

Flemming Niemann gehört ab sofort zum Torwartteam des SV Rödinghausen. Beim Regionalligisten ist der 27-Jährige sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft vorgesehen. Niemanns Vita kann sich sehen lassen, neben 54 Einsätzen in der Regionalliga Nord und 38 in der Bayern-Staffel stand der neue SVR-Goalie auch schon fünfmal für Carl Zeiss Jena in der 3. Liga im Tor. In Rödinghausen hat Niemann einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Sportdirektor Alexander Müller sagt in einer Meldung: "Flemming ist ein erfahrener Keeper, der aus der Region kommt und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war. Er ist eine ideale Ergänzung unseres Torwartteams für die erste Mannschaft und unsere U 23 und wird auch in beiden Teams zum Einsatz kommen."