Rödinghausen holt Homburgs Marceta

Der SV Rödinghausen hat Damjan Marceta unter Vertrag genommen. Der Angreifer kommt vom FC Homburg.

Marceta bringt viel Erfahrung mit. Der 27-Jährige lief in 87 Regionalliga-Partien auf, erzielte dabei 24 Tore und gab acht Vorlagen. In der laufenden Spielzeit absolvierte er 20 Einsätze für den FCH (drei Tore, zwei Assists).

"Ich wollte einen typischen '9er', der sowohl am Fuß als auch mit dem Kopf für viel Gefahr im Strafraum sorgt. Den haben wir mit Damjan in jedem Fall gefunden", wird Rödinghausens Coach Carsten Rump in einer Mitteilung des West-Regionalligisten zitiert. Marceta, der einen Vertrag bis Sommer 2023 erhält, soll den Ausfall von Rick ten Voorde (Knorpelschaden) kompensieren.

Rödinghausen rangiert in der Tabelle der Regionalliga West derzeit auf Rang acht.