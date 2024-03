Schon wieder die Nachspielzeit: Pagliuca rettet Aachen in Rödinghausen einen Zähler

Die Siegesserie der Alemannia aus Aachen endete am Samstag beim SV Rödinghausen - auch wenn sich das 1:1 wie ein Sieg anfühlte.

Immerhin einen Teilerfolg konnte Primus Alemannia Aachen am Samstag beim SV Rödinghausen holen. Das späte 1:1 fühlte sich dabei für die Gäste an wie ein Sieg.

Die über weiter Strecken stark auftretende Heimelf zeigte sich von Beginn an hochmotiviert, verpasste bei Dacays Lattentreffer noch die frühe Führung. In Folge sahen die Zuschauer eine attraktive Begegnung, in der auch Rödinghausens Safi eine weitere große Gelegenheit liegenließ. Und Aachen? Der Alemannia bot sich nach einem Fehler der Gastgeber die bis dato beste Gelegenheit, doch Heinz konnte Scepaniks Vorlage nicht nutzen. So ging diese Partie trotz guter Chancen torlos in die Pause.

Auch nach Wiederanpfiff war Rödinghausen lange das optisch bessere Team - und sorgte auch zeitig für Tatsachen: Safi bereitete über die linke Seite vor, in der Mitte war Rekord-Torjäger Engelmann bei einem zweiten Ball zur Stelle und staubte zum 1:0 ab (48.). In Folge verteidigte die Heimelf die Führung durch große Lauf- und Kampfbereitschaft, Aachen fiel zu wenig ein: Schwermann bot sich aus dem Gewühl einer der wenigen Chancen auf den Ausgleich. In der Schlussphase versuchte die Alemannia nochmals, den Druck zu erhöhen: Heinz setzte einen Freistoß drüber, ansonsten blieben gute Gelegenheiten aus. Anders als auf der Gegenseite: Engelmann verpasste seinen zweiten Treffer für Rödinghausen bei einer Doppelchance.

Kurz vor Ende musste Aachens Schwermann dann nach einem groben Foulspiel mit glatt Rot vom Feld, die Serie von zuletzt neun Liga-Partien ohne Niederlage schien endgültig beendet. Dann aber war es erneut die Nachspielzeit, die Aachen diesmal zumindest noch den einen Punkt bescherte: Nach der Ecke von Heinz war Pagliuca zur Stelle und drückte das Leder noch zum 1:1 über die Linie (90.+2). Der Jubel war groß, auch wenn der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Bocholt damit vorerst auf drei Zähler schmilzt.