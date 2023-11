Rödinghausen düpiert Fortuna Köln, Bocholt zieht davon - Klare Siege für Gütersloh und RWO

Primus 1. FC Bocholt gewann am Samstag gegen Gladbach II und konnte seinen Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen. Denn Fortuna Köln verlor gegen den eigentlich auswärtsschwachen SV Rödinghausen. Der FC Gütersloh bleibt derweil in der Erfolgsspur und auch Rot-Weiß Oberhausen gewann deutlich. Dagegen verpasste der Wuppertaler SV einen Sieg in Düren.

Bocholt baut Tabellenführung aus

Die Herbstmeisterschaft war dem 1. FC Bocholt ohnehin nicht mehr zu nehmen, am letzten Hinrundenspieltag konnte die Elf von Trainer Dietmar Hirsch mit einem 1:0-Sieg über die Gladbacher Reserve den Vorsprung an der Tabellenspitze gar auf nunmehr sieben Punkte ausbauen. Der Primus hatte im ersten Durchgang mehr vom Spiel, doch die Bundesliga-Reserve wehrte zunächst alle Bemühungen souverän ab. Chancen gab es auf beiden Seiten, ehe Najjar eine Ecke von Stojanovic unglücklich zum 1:0 für Bocholt ins eigene Tor lenkte (44.). Es sollte das Tor des Tages an diesem Samstag bleiben: Denn auch im zweiten Durchgang kontrollierte der Primus das Geschehen und verpasste in der Schlussphase durch Akritidis die Vorentscheidung. So hieß es in den Schlussminuten noch einmal zittern: Gladbach packte in der Nachspielzeit die Brechstange aus, Verteidiger Frenkert verhinderte kurz vor dem Abpfiff den möglichen Ausgleich. So blieb es beim zwölften Saisonsieg, der durch die gleichzeitige Niederlage von Kontrahent Fortuna Köln umso süßer schmeckte.

Safi und Rödinghausen lassen die Fortuna stolpern

Fortuna Köln war vor diesem Samstag in Schlagdistanz zur Tabellenspitze - doch mit der überraschenden 1:3-Niederlage gegen den SV Rödinghausen, der zuvor auf Platz 18 der Auswärtstabelle rangierte, wächst der Rückstand. Schon früh wurden die Hausherren geschockt, als Safi frei durch war und sicher zum 1:0 für Rödinghausen verwandelte (2.). Auch in der Folge tat sich die Fortuna schwer und konnte kaum für Gefahr sorgen. Rödinghausen präsentierte sich stark und setzte immer wieder Nadelstiche, kurz vor der Pause erhöhte Dacaj so auf 2:0 (45.+1). Im zweiten Durchgang hatte die Fortuna durch Demaj ihre bis dahin beste Chance, ehe auf der Gegenseite erneut der schnelle Safi zum 3:0 traf (56.). Es blieb dabei: Den Hausherren fiel gegen die gut stehenden Gäste einfach nichts ein - bis Steinkötter im Sechzehner zum Abschluss kam und zum 1:3 traf. Da waren allerdings schon 77 Minuten gespielt. In der Schlussphase kam keine wirkliche Gefahr mehr für den ersten Auswärtsdreier des SVR auf.

Gütersloh siegt weiter

Das Aufsteigerduell zwischen den zuletzt formstarken Güterslohern und den auswärtsschwachen Wegbergern endete mit einem 3:0-Erfolg der Hausherren. Gütersloh dominierte von Beginn an gegen defensiv eingestellte Gäste. Chancen boten sich Probst und Twardzik, der kurz vor der Pause einen weiten Einwurf zum verdienten 1:0 einköpfte (43.). Auch nach der Pause änderte sich zunächst nichts am gewohnten Bild. Die Hausherren kamen zu Chancen, nach toller Vorarbeit von Rolf hatte der freistehende Twardzik keine Mühe, seinen zweiten Treffer des Tages zu erzielen - 2:0 in Minute 53. Es folgte zwar ein kurzes Aufbäumen der Gäste inklusive Torchancen, doch auf der Gegenseite war es Probst, der nach einem Steilpass die 3:0-Vorentscheidung erzielen konnte (62.). Zwar traf Abe für die Gäste in der Schlussphase noch den Pfosten, der verdiente Dreier der Hausherren, der dritte in den letzten vier Spielen, geriet aber zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr.

Oberhausen übernimmt Rang fünf

Winterspeck wollte sich Rot-Weiß Oberhausen gegen den SC Paderborn II anfressen, und das gelang beim teilweise überzeugenden 4:1-Sieg am Samstag auch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging RWO durch Niemeyer in Führung, der eine Stoppelkamp-Hereingabe zum 1:0 ins Netz beförderte (17.). Und die Hausherren blieben das gefährlichere Team: Eine Co-Produktion mit Niemeyer verwertete der agile Ngyombo nach rund einer halben Stunde zur 2:0-Führung. Beim dritten Treffer des Tages wenig später spitzelte Torjäger Ezekwem seinem Gegenspieler Ens den Ball vom Fuß, der so zum 3:0 über die Linie trudelte (38.). Paderborns Trainer Dennis Schmitt war bedient und wechselte kurz vor dem Pausenpfiff gleich viermal. Tatsächlich kamen die Gäste mit einem Erfolgserlebnis aus der Kabine, als Bravo Sanchez aus spitzem Winkel auf 1:3 verkürzte (52.). Danach geriet Oberhausen zwar noch einmal ins Wanken, doch als Boche kurz vor Schluss nach einer Ecke das 4:1 erzielte (84.), war der achte Saisonsieg für RWO unter Dach und Fach.

Wuppertal verpasst Sieg Nummer eins unter Britscho

Zuletzt lief es weder für den 1. FC Düren noch für den Wuppertaler SV in der Liga rund, im ersten Spiel unter WSV-Interimstrainer Christian Britscho trennten sich beide Teams mit 1:1. Die Wuppertaler zeigten sich bemüht, hatten in der ersten Halbzeit gute Chancen, doch der Ball fand bis zur Pause nicht den Weg ins Tor. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Zunächst war Goden mit einem Flachschuss zum 1:0 für Düren zur Stelle (55.), dann sah sein Teamkollege Kühnel gleich darauf die Ampelkarte. Und nur wenig später war der eingewechselte Benschop zur Stelle und glich für die Wuppertaler zum 1:1 aus (71.). In der Folgezeit hielt das Dürener Bollwerk den anrennenden Gästen stand, erst in der Schlussphase wurde es brenzlig, als zunächst ein weiterer Benschop-Treffer zurückgepfiffen wurde und dann Keeper Theißen einen Schuss von Ercay an die Latte lenkte. So blieb es beim Unentschieden.

Hüning entreist Lippstadt wichtige Punkte

Mit einem Sieg im Nachbarschaftsduell hatte der SV Lippstadt die Chance die Abstiegsränge zu verlassen. Lange Zeit sah es auch nach einem Erfolg des SVL aus, bis in der Nachspielzeit Hüning (90.+2) nach einem Eckball mit dem Kopf an die Kugel kam und doch noch zum Ausgleich für die Gäste einköpfte. Davor hatte Lippstadt das Spiel eigentlich unter Kontrolle, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, nicht höher geführt zu haben. Neben der Führung - Maier verwandelte einen Elfmeter, nachdem er selbst von Sansar gefoult worden war - feuerte Kaiser zu Beginn des ersten Durchgangs aus fünf Metern über das Tor (4.). Wiedenbrück verbuchte bis auf eine gefährlich Aktion, Westphal lenkte einen Schuss aus dem Getümmel um den Pfosten, keine Chancen. Im zweiten Durchgang verzog Kaiser erneut aus kurzer Distanz (47.) und scheiterte wenig später am überragenden Hölscher. In der Schlussphase wachte Wiedenbrück dann auf, übte Druck auf Lippstadts Defensive aus. Gefährliche Möglichkeiten hatten die Gäste aber nicht - bis zur bereits erwähnten zweiten Minute der Nachspielzeit, als Hüning zur Stelle war. Damit hält Wiedenbrück die Gastgeber vorerst auf Abstand im Tabellenkeller.

Herber Dämpfer für Köln II nach 2:0-Pausenführung

Der Geißbock-Nachwuchs kassierte bei Fortuna Düsseldorf II eine bittere 2:3-Pleite und verpasste dadurch den vorübergehenden Anschluss zur Tabellenspitze. Besonders bitter: die Kölner führten zur Pause bereits mit 2:0. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Gastgeber flankte Katterbach in die Mitte, wo Dietz mit Unterstützung von Fortuna-Keeper Gorka zur Führung einköpfte. Der von den Profis suspendierte Diehl legte nach einer halben Stunde mit etwas Glück den zweiten Kölner Treffer nach - vom Pfosten prallte der Ball an Gorkas Rücken und von dort ins Tor. Nach der Pause kamen die Gastgeber dann besser ins Spiel. Hirschberger verkürzte alleingelassen am Fünfereck auf 1:2 (51.). In den Schlussminuten öffneten sich dann erneut große Lücken in der Kölner Defensive, die die Fortuna eiskalt bestrafte. Bindemann nutzte einen Schnittstellenpass zum Ausgleich (81.). Zwei Minuten stand Quiala Tito am Elfmeterpunkt sträflich frei und drehte die Partie. In der 89. Minute sah Düsseldorfs El-Faouzi nach einer Rudelbildung noch die Ampelkarte. Am Spielstand änderte sich dadurch aber nichts mehr.

Aachen siegt erneut

Alemannia Aachen gelang in Velbert der dritte Erfolg in Serie. Die Kaiserstädter dominierten die erste halbe Stunde, kamen immer wieder vor das Tor der Gastgeber und gingen in der 17. Minute verdient in Führung. Ramaj fand mit seiner Flanke am zweiten Pfosten Willms, der den Ball zwar nicht richtig traf, dafür aber das Tor. Aachen drückte weiter, im letzten Drittel fehlte aber oft die Präzision. Rund um die Pause wurde Velbert stärker. Machtemes hatte aus dem Rückraum die beste Gelegenheit, doch Johnen vereitelte den Ausgleich (38.). Die Alemannia überstand die Drangphase der Gäste, bekam das Spiel in der zweiten Hälfte wieder unter Kontrolle. Heinz hatte zweimal die Möglichkeit, den Deckel draufzumachen, grätschte den Ball jedoch zunächst daneben und scheiterte später unter Bedrängnis an Lenz. Weitere Treffer sollten schließlich keine mehr fallen, weil Velbert bis auf 15 Minuten rund um die Pause harmlos blieb.