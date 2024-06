Rödinghausen-Coach Toku: "Die Jungs waren auch während der Pause sehr fleißig"

Mit neuem Kapitän geht der SV Rödinghausen die kommende Saison an. Coach Farat Toku wirkt bislang zufrieden mit seinem Kader, vor allem im offensiven Mittelfeld aber soll noch aufgerüstet werden.

Farat Toku will mit dem SV Rödinghausen in der neuen Saison wieder eine größere Rolle spielen. IMAGO/Noah Wedel

Nach dem Abschluss der ersten Trainingswoche zieht Farat Toku, Trainer beim West-Regionalligisten SV Rödinghausen, ein positives Fazit. "Die Leistungstests haben gezeigt, dass die Jungs auch während der Pause sehr fleißig waren und bereits in einem guten körperlichen Zustand in die Vorbereitung gestartet sind", so der 44-jährige Fußball-Lehrer: "Ich den kommenden Wochen werden wir alles investieren, um uns zum Saisonstart in bestmöglicher Form zu präsentieren."

Am Kader wird sich bis dahin allerdings noch einiges tun. Aktuell stehen 19 Feldspieler und vier Torhüter für die neue Saison unter Vertrag, wobei Angreifer Noah Heim (21) aktuell nach einem Zusammenprall im Training wegen einer Gehirnerschütterung kürzertreten muss. Hinzu kommt, dass Mittelfeldspieler Kevin Hoffmeier (24) ebenso gerade zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat wie der vom SV Werder Bremen II verpflichtete Innenverteidiger Alexander Höck (22). Positiv für den SVR: Beide können aktuell das komplette Trainingsprogramm absolvieren. Wie schnell sie jedoch bei 100 Prozent sind, muss sich erst zeigen. "Das ist nach so schweren Verletzungen auch eine Kopfsache", betont Toku.

Defensiv gut aufgestellt

Während der SVR-Trainer die Defensive nicht zuletzt nach dem jüngsten Transfer von Rechtsverteidiger Dominique Ndure (24) vom Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen schon "gut aufgestellt" sieht, wünscht er sich für das offensive Mittelfeld zumindest noch zwei weitere Zugänge, zumal in diesem Bereich mit Eris Dacaj (27) sowie Ramien Safi (24/Rot-Weiss Essen) zwei bisherige Stammspieler den Verein verlassen haben. "Dort sind wir noch zu dünn besetzt", stellt Toku fest.

Allerdings sieht er auch bei dem einen oder anderen Akteur des bisherigen Aufgebots noch viel Steigerungspotenzial, beispielsweise bei Flügelstürmer Ayodele Adetula (26), der im Winter vom TSV Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest gekommen war, aber noch nicht voll eingeschlagen hatte (zehn Einsätze, ein Tor). "Er hat jetzt eine komplette Vorbereitung, um sich weiterzuentwickeln und zu steigern", betont der Trainer.

Wolff wird Leitwolf

Für die Hintermannschaft, aber auch für das gesamte Team hat Farat Toku seinen neuen "Leitwolf" nach dem Karriere-Ende des langjährigen Kapitäns und Rekordspielers Daniel Flottmann (39) bereits ausgemacht. Julian Wolff (32), der schon in den letzten Jahren in der Innenverteidigung neben Flottmann eine feste Größe war, wird die Spielführerbinde übernehmen. "Julian geht immer voran, ist ein absolutes Vorbild für seine Mitspieler", lobt der Trainer.

Bereits am Mittwoch, 19 Uhr, steht beim Oberligisten FC Eintracht Rheine das erste von insgesamt sechs Testspielen an. Vom 1. bis zum 4. Juli beziehen die Ostwestfalen ein Trainingslager im niederländischen Delden. "Unser voller Fokus ist auf den ersten Spieltag Ende Juli gerichtet. Auf Testspielergebnisse werde ich bei der Trainingsgestaltung keinerlei Rücksicht nehmen", kündigt Toku an.