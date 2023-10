Rödinghausen atmet auf: Verdienter Sieg gegen Paderborn II

5:06Ein Spitzenteam will der SV Rödinghausen sein, alleine die bisherigen Darbietungen in dieser Saison rechtfertigen eher einen Blick in den Rückspiegel. Am Samstag ,gegen die ordentlich gestartete U 21 des SC Paderborn, wusste der SVR nach kurzer Auftau-Phase aber zu überzeugen.