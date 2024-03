Rödertalbienen verpflichten Kreisläuferin

Vor sechs Tagen gab der HC Rödertal bekannt, dass Kreisläuferin Victoria Hasselbusch den Verein nach sechs Jahren zum Saisonende verlassen wird (wir berichteten). Die 25-Jährige wechselt zum BSV Sachsen Zwickau in die erste Liga. Nun stellte der Rödertal einen Neuzugang auf der Kreisläuferposition vor.

Lea Grießer wechselt vom Ligakonkurrenten VfL Waiblingen zum HC Rödertal. "Ich freue mich, eine junge, hochtalentierte und so ehrgeizige Spielerin bei uns begrüßen zu dürfen. Sie wird unter unserer Cheftrainerin Maike Daniels die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung nehmen. Trotz ihres Gardemaßes ist sie schnell, beweglich und sehr abwehrstark. Sie wird definitiv helfen, auch die Anforderungen der höchsten Spielklasse zu meistern.", ist Sportvorstand Andreas Baier froh über die Neuverpflichtung.

"Der Wechsel zum HC Rödertal ist für mich ein aufregender neuer Abschnitt in meinem Leben. Das Auftreten des Teams und des gesamten Umfelds des Clubs haben mich überzeugt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mich hier weiterzuentwickeln und mein Spiel auf das nächste Level bringen zu dürfen. Ich freue mich darauf, mit dem Team die nächste Saison zu spielen und gemeinsam viele Erfolge zu feiern.", so Grießer zu ihrem Wechsel.

Die 20-Jährige begann das Handballspielen beim TSF Ditzingen. Anschließend wechselte sie in die Nachwuchsabteilung der HBI Weilimdorf/Feuerbach. Von dort ging es weiter zum TV Möglingen, wo sie ihr Debüt in der 3. Liga gab. Vor ihrem Wechsel nach Waiblingen spielte sie bereits eine Saison bei der SG H2Ku Herrenberg in der zweiten Liga. In dieser Zeit konnte sie per Zweitspielrecht für die SG BBM Bietigheim Erstliga-Luft schnuppern. 2023 wechselte sie nach Waiblingen und kam auch dort per Zweitspielrecht für den BSV Sachsen Zwickau zu Einsätzen in der ersten Liga.