Rödertal verlängert mit Torjägerin

Mitten im Aufstiegskampf kann der HC Rödertal eine wichtige Vertragsverlängerung verkünden. Eine wichtige Säule bleibt dem Zweitligisten treu.

Es geht Schlag auf Schlag. Nun können die Verantwortlichen des HC Rödertals bei der nächsten Personalie Vollzug melden. Alicja Pekala spielt auch in der kommenden Spielzeit im Dress des HCR. Sie unterschreibt einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit der Geschäftsführung eine Einigung über die Vertragsverlängerung zu erzielen. Die Vision für dieses Team und die individuellen Fortschritte, die ich bisher gemacht habe, bestätigen mich nur, dass es die richtige Entscheidung war", erklärt die Polin in einer Mitteilung des Vereins ihre Verlängerung.

Die Linkshänderin wechselte zur Saison 2022/23 von Suzuki Korona Handball Kielce ins Rödertal. Seitdem überzeugt sie im rechten Rückraum vor allem mit ihrer enormen Wurfgewalt. Pekala war von 2012 bis 2018 Teil der polnischen Jugendnationalmannschaft.

Polin will mit Rödertal in die Bundesliga

In der vergangenen Saison erzielte die 1,78 m große Rückraumspielerin 103 Tore in nur 22 Spielen. Damit hatte sie den besten Toreschnitt pro Spiel im gesamten HCR-Kader. In der aktuellen Spielzeit hatte die 25-Jährige anfänglich Schwierigkeiten und kam nur sporadisch zu Einsätzen. Über gute Trainingsleistungen erspielte sie sich jedoch einen Platz in der Startformation der Rödertalbienen.

Hier kommt sie variabel über die rechte Außen- oder Halbposition zum Einsatz und war zuletzt mehrfach beste Torschützin beim HCR. Aktuell steht sie schon wieder bei 92 Toren und ist damit zweiterfolgreichste Werferin der Bienen.

"Sie ist auf der wichtigen Position im rechten Rückraum ein essenzieller Bestandteil des Teams und besonders durch ihre Angriffswucht extrem wertvoll. Sie ist mit ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende und hat besonders in den letzten Wochen gezeigt, wohin sie noch kommen kann", schwärmt Sportvorstand Andreas Baier.

Die Goalgetterin weiß ganz genau, wohin der Weg gehen soll. "Mein Traum ist es, mit dem HC Rödertal in die 1. Bundesliga aufzusteigen", schildert sie. Als Tabellenzweite liegen sie nur zwei Punkte hinter Frisch Auf! Göppingen. Diesen Rückstand gilt es in den verbleibenden acht Partien aufzuholen, die beste Chance gibt es beim direkten Duell am 4. Mai in heimischer Halle.