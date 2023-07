Rodriguez siegt in Morzine - Begleitmotorräder bremsen Pogacar aus

Auf der ersten schweren Alpenetappe kam es erneut zu einem packenden Duell zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Der Slowene attackierte am letzten Berg und musste beim erneuten Versuch ungewollt abbremsen. Etappensieger wurde Carlos Rodriguez.

Carlos Rodriguez gewann dank einer starken Abfahrt nach Morzine die 14. Etappe der Tour de France. AFP via Getty Images

Carlos Rodriguez hat die von einem Massensturz überschattete erste Alpenetappe der 110. Tour de France gewonnen. Der Spanier siegte am Samstag nach 151,8 Kilometern und 4100 Höhenmetern in Morzine. Platz zwei sicherte sich Tadej Pogacar vor Jonas Vingegaard. In Folgen von Stürzen mussten sieben Fahrer das Rennen aufgeben - darunter der Gesamt-Zwölfte Romain Bardet und der einen Rang dahinter platzierte Louis Meintjes.

Begleitmotorräder bremsen Pogacar aus

Titelverteidiger Vingegaard liegt in der Gesamtwertung nun zehn Sekunden vor Pogacar. Ob es auf dem mit 4100 Höhenmeter versehenem Weg nach Morzine hätten mehr werden können, bleibt ein Geheimnis. Denn zwei Begleitmotorräder bremsten eine Attacke Pogacars am Col de Joux Plane kurz vor dem Ziel rüde aus.

"Ich wollte noch ein letztes Mal vor dem Pass attackieren. Ich habe alles reingelegt, dann bewegten sich die Motorräder nicht. Ich habe da eine Patrone verschwendet. Aber es ist, wie es ist. Wir werden es wieder versuchen", sagte Pogacar, der in Morzine letztlich Zweiter kurz vor Vingegaard wurde. Den Tagessieg sicherte sich der Spanier Carlos Rodriguez, der in der Gesamtwertung nun Dritter ist. Bora-Kapitän Jai Hindley liegt als Vierter allerdings nur eine Sekunde zurück.

Pogacar attackierte am Joux Plane, brachte eine kleine Lücke zwischen sich und Vingegaard. Doch der Däne erholte sich, fuhr wieder heran. Als Pogacar 500 Meter vor dem Pass wieder antrat, kam er nicht an einem Fotografen- und einem TV-Motorrad vorbei. Oben am Pass überraschte dann Vingegaard seinen Kontrahenten und sicherte sich drei Bonussekunden mehr. Im Ziel holte sich dann Pogacar durch seinen zweiten Platz zwei Sekunden zurück. "Es war ein großer Kampf. Ich bin froh, eine Sekunde dazugewonnen zu haben", sagte Vingegaard.

Massensturz sorgt über Unterbrechung - Zahlreiche Fahrer müssen aufgeben

Nach nur gut fünf Kilometern hatte sich in einer kleinen Abfahrt ein Massensturz ereignet, der erste der diesjährigen Tour. Renndirektor Christian Prudhomme stoppte das Rennen, das nach gut einer halben Stunde fortgesetzt wurde. Meintjes und der Spanier Antonio Pedrero gaben unmittelbar auf, Kolumbiens Meister Esteban Chaves und der Niederländer Ramon Sinkeldam stiegen in der Folge vom Rad. Der Franzose Bardet und der Brite James Shaw mussten die Tour nach einem weiteren Sturz ebenfalls verlassen. Später folgte der Portugiese Ruben Guerreiro. Vor dem Start der Etappe waren es elf Aufgaben - nun kamen sieben weitere dazu.

Am Sonntag geht es in die Nähe des Mont Blanc. In Saint-Gervais erwartet die Fahrer nach 179 Kilometern die vierte und letzte Bergankunft der Tour. Der Schlussanstieg ist mit sieben Kilometern nicht sonderlich lang, aber im zweiten Teil durchaus anspruchsvoll.

14. Etappe Annemasse - Morzine (151,80 km):

1. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers 3:58:45 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 5 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 4. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 10; 5. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 57; 6. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:46 Min.; 7. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 3:19; 9. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 3:21; 10. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 5:57; ... 13. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 9:14; 48. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 27:47; 54. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 29:03; 106. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 36:19; 148. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 37:57; 154. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 155. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 14. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 57:47:28 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 10 Sek.; 3. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 4:43 Min.; 4. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 4:44; 5. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 5:20; 6. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 8:15; 7. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 8:32; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 8:51; 9. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 12:26; 10. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 12:56; ... 13. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 21:21; 55. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 2:04:39 Std.; 57. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 2:10:14; 70. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 2:22:26; 125. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 3:27:34; 150. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 3:55:08; 153. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 4:00:55

Bergwertung, Stand nach der 14. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 54 Pkt.; 2. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost 54; 3. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 48; 4. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek 42; 5. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team 32; 6. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe 31; 7. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 30; 8. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers 30; 9. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech 28; 10. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 25; ... 15. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 14; 31. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 5

Sprintwertung, Stand nach der 14. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 323 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 179; 3. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis 178; 4. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 129; 5. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 122; 6. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe 96; 7. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla 92; 8. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty 90; 9. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech 81; 10. Victor Lafay (Frankreich) - Cofidis 80; ... 24. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 47; 44. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious 32; 57. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 25; 93. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious 7; 106. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe 3

Teamwertung, Stand nach der 14. Etappe:

1. Ineos Grenadiers (Großbritannien) 173:57:06 Std.; 2. Jumbo-Visma (Niederlande) + 7:25 Min.; 3. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 10:48; 4. Bahrain Victorious (Bahrain) + 22:26; 5. Groupama-FDJ (Frankreich) + 40:21; 6. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:01:27 Std.; 7. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 1:05:20; 8. Movistar Team (Spanien) + 2:17:07; 9. Team Jayco AlUla (Australien) + 2:36:58; 10. Cofidis (Frankreich) + 2:49:28; 11. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 3:23:22