Rodrigues schockt Ghana in der Nachspielzeit! Danach brechen alle Dämme

Highlights by Sportdigital 16.01.2024

2:58Die nächste Überraschung in Gruppe B des Afrika-Cups ist perfekt: Kap Verde besiegt Ghana mit 2:1. Nach Djikus Ausgleichstreffer in der 56. Minute deutete nahezu alles auf ein Remis hin, doch Garry Rodrigues sorgte mit seinem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit für pure Ekstase beim Underdog.