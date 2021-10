Rodrigues Pires über WSV-Start: "Hätte keiner gedacht"

Der Wuppertaler SV ist in der Regionalliga West richtig gut aus den Startlöchern gekommen. Kevin Rodrigues Pires (30) schwärmt vom Zusammenhalt.

Der Mittelfeld-Regisseur, der im Sommer 2020 von Preußen Münster zum WSV kam, hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. In seiner Vita stehen unter anderem 110 Drittligaspiele (acht Tore) und sechs im DFB-Pokal. Dazu hat er sich speziell in der Regionalliga West seine Sporen verdient. Nach zehn absolvierten Partien der Saison 2021/22 ist Wuppertal hinter Essen immerhin Zweiter der West-Staffel. Das weckt Hoffnungen.

Im Stadionmagazin "neunzehn54" auf den Saisonstart angesprochen, gibt Rodrigues Pires zu: "Wenn ich sagen würde, dass ich nicht zufrieden bin, würde ich lügen. Ich glaube, dass wir solch einen Start hinlegen, hätte keiner gedacht." Sechs Siegen stehen drei Remis und nur eine Niederlage gegenüber bei einem Torverhältnis von 17:6. "Es hätten ein, zwei Punkte mehr sein können - aber gut, genauso vielleicht auch ein, zwei Punkte weniger", so der erfahrene Mittelfeldspieler: "Von daher sind wir ganz gut aufgestellt - so kann es weitergehen!"

In den letzten Spielen sind wir noch mehr zusammengerückt. Kevin Rodrigues Pires

Die letzte und bis dato einzige Pflichtspielniederlage datiert vom 25. August gegen Spitzenreiter Essen (0:1). Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen bestätigen die konstant gute Form des WSV. "In den letzten Spielen sind wir noch mehr zusammengerückt", so Rodrigues Pires: "Die Abstände und die Absprachen auf dem Platz stimmen jetzt viel besser als am Anfang. Gegen Fortuna Köln (1:1, Anm. d. Red.) hatten wir die besseren Chancen - mit Fortuna sind wir, glaube ich, schon auf Augenhöhe. Essen hat den Kader größtenteils zusammengehalten und deswegen bereits eine eingespielte Mannschaft. Wir wollen aber eigentlich gar nicht so sehr auf die anderen, sondern auf uns schauen."

Bereits am Freitagabend (18 Uhr) geht es beim SV Lippstadt weiter, ehe der WSV im Landespokal und dann beim Liga-Hit gegen Rot-Weiß Oberhausen gefordert ist.