Rodgers stellt klar: "Ja, ich spiele nächste Saison für die Packers"

Wie am Dienstag durchgesickert ist, bleibt Aaron Rodgers trotz Abwanderungsgerüchten in Green Bay an Bord. Das hat der zum zweiten Mal in Folge zum NFL-MVP gewählte Quarterback selbst bestätigt. Sein Verbleib hat zudem einen anderen Trade der an Rodgers interessierten Broncos ausgelöst - gelöschter Tweet inklusive.

Weiterhin für die Green Bay Packers in der NFL aktiv: Star-Quarterback und NFL-MVP Aaron Rodgers. IMAGO/UPI Photo