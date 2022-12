Rodgers nach Bericht verwundert: "Das ist völliger Blödsinn"

Ein hadernder Aaron Rodgers hat sich schon oft gezeigt auf dem Football-Feld, wenn er mit den Aktionen seiner Mitspieler oder auch mit sich selbst nicht zufrieden war. Doch ist der Quarterback der Green Bay Packers ein allgemein schwer umgänglicher Profi? Ein Bericht deutet das zumindest an.

"The Athletic" hat in dieser Woche einen Bericht veröffentlicht. Dieses Stück mit dem Titel "Signal meetings and Aaron Rodgers' 'little death stare'" (kleiner Todesblick) legt nahe, dass Aaron Rodgers gerade mit seinen Offense-Kollegen wie etwa den jungen Receivern keine allzu nette Art an den Tag legt.

Durchaus interessant: In dem Artikel kommen Weggefährten des "Gunslingers" zu Wort, wie etwa Sammy Watkins. Der in der Offseason verpflichtete Receiver, der in dieser Saison wenig Durchschlagskraft zeigte und in dieser Woche entlassen wurde, wird darin damit zitiert, dass es in Green Bay etwa zwei Offenses gibt. Eine würde aus dem offiziellen Playbook von Head Coach Matt LaFleur & Co. bestehen, die andere würde spezifische Details enthalten, die Rodgers bestimmt - zum Beispiel hinsichtlich des Tempos oder der Routen.

"Wenn du nicht zu 100 Prozent auf dem neuesten Stand bist, kannst du eigentlich gar nicht rausgehen und dein Spiel spielen", so Watkins im Bericht. "Du kannst nicht einfach schnell drauflos spielen."

"Aaron bringt Signale von vor fünf oder sechs Jahren zurück"

Romeo Doubs, der erst in diesem Jahr von den Packers in der 4. Runde gedraftet wurde und sich im Team zusammen mit seinem Rookie-Pendant Christian Watson immer besser einfindet, wird von "The Athletic" derweil mit lobenden Worten für den Star-Spielmacher zitiert. Aber auch damit: "Ich weiß, dass dies mein erstes Jahr hier ist. Und es war die größte Lernkurve für mich, für einen Hall-of-Fame-Quarterback zu spielen. Und das war es nicht nur für mich. Es war ein wirklich harter Übergang."

Ebenso kommt hier auch Backup-Spielmacher Jordan Love zu Wort und deutet an, dass der einmalige Super-Bowl-Sieger Rodgers einen hohen Anspruch an sich sowie eben auch seine Mitspieler habe und eben viel verlange: "Aaron bringt Signale von vor fünf oder sechs Jahren zurück, die er früher in einer älteren Offense hatte. Er sagt das einfach da draußen an und du musst das irgendwie wissen. Und wenn du es nicht weißt, musst du es einfach herausfinden. Das ist schwer für die jungen Spieler." Eine zusätzliche Hürde sei, dass diese Signale, die "A-Rod" seinen Kollegen vor Spielzügen im "huddle" (Kreis) oder an der Line of Scrimmage mitteilt, nirgends nachzulesen sind. "Das ist nur in unseren Köpfen", so Love.

Rodgers "weiß nicht, was das soll"

Ist Rodgers mit seinem Drang zum Perfektionismus nun aber deswegen ein schwieriger und wenig umgänglicher Zeitgenosse, was der Bericht zumindest andeutet? Der 39-Jährige, der aktuell mit den Packers noch um die Restchance in Sachen Play-offs kämpft und dabei neben der Hoffnung auf Schützenhilfe unter anderem alle drei finalen Regular-Season-Partien bei den Dolphins (Sonntag, 19 Uhr MEZ), gegen die Vikings und gegen die Lions gewinnen muss, hat dazu seine ganz eigene Ansicht.

"Oh, wir haben Signale für unsere Offense, von denen wir erwarten, dass ihr sie kennt? Und dann kommt dazu, dass das nicht aufgeschrieben oder irgendwo abgespeichert ist?", antwortete Rodgers in der "Pat McAfee Show" auf Nachfragen des dortigen Hosts und ehemaligen NFL-Punters Pat McAfee und ergänzte mit klaren Worten: "Ich weiß nicht, was das soll. Das ist mit Abstand der dümmste Artikel, den ich in der gesamten Saison gelesen habe. Fünfundneunzig Prozent dieses Artikels sind absoluter, völliger Blödsinn ("It's absolute horseshit" im Original; Anm. d. Red.). Und die anderen fünf Prozent sind übertriebenes Nichts."