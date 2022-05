Rodgers erwartet von Mourinho kein "Gegengeschenk"

Zum Rückspiel des Conference-League-Halbfinals gastiert Leicester City am Donnerstagabend in der Ewigen Stadt. Geschenke erwartet Foxes-Coach Brendan Rodgers dabei nicht - auch nicht von José Mourinho.

Das Hinspiel vor einer Woche auf der Insel endete mit 1:1 - ein Eigentor von Mancini verwehrte Torschütze Pellegrini den Titel als Matchwinner. Gerade mit Blick auf die Abschaffung der Auswärtstorregel im Europapokal ist alles offen in Rom.

Rechtzeitig fit für das schwere Auswärtsspiel wurden Leicesters Leistungsträger Maddison und Dewsbury-Hall, das bestätigte Coach Rodgers auf der Pressekonferenz. Das Duo hatte beim 1:3 gegen Tottenham am vergangenen Sonntag noch angeschlagen gefehlt. Ebenfalls grünes Licht gab es für Torjäger Vardy, der der Roma-Hintermannschaft das Leben schwer machen soll.

Mourinho, Trainer beim italienischen Traditionsklub, kann derweil sein achtes europäisches Finale erreichen. Die Roma-Fans träumen gleichzeitig vom ersten Titel seit 2008 - damals gewannen die Giallorossi die Coppa Italia.

Über 70.000 Fans im ausverkauften Olimpico wollen mithelfen, den Tabellenfünften der Serie A ins Endspiel zu hieven. Rodgers fürchtet die Atmosphäre in der Ewigen Stadt nicht, sein Team habe in der Vergangenheit genügend "Hexenkessel" erlebt: "Ich vermute, dass das Spiel ähnlich wie das Hinspiel wird. Sie könnten vom Publikum animiert werden, noch mehr nach vorne zu spielen. Aber die Gefahr der Roma liegt besonders bei Kontern und Standardsituationen."

Rodgers wurde auf der PK auch darauf angesprochen, dass er seinem einstigen Förderer Mourinho - Rodgers war während Mourinhos erster Amtszeit bei Chelsea Jugendtrainer der Blues - nach dem Hinspiel eine Flasche Wein geschenkt hatte. Eine besondere Gegenleistung erwartet der Nordire deswegen nicht: "Eine Tasse Tee vielleicht. Ich bin kein großer Trinker. Ich habe zwar nichts gegen ein Glas Wein, aber er muss mir nichts schenken. Das war eine Geste des Respekts."

Abraham hat Hitchens und Montella fest im Blick

Respekt dürften die Foxes fraglos auch vor Roma-Torgarant Abraham haben. Der Engländer hat in dieser Saison in 48 Pflichtspielen bereits 24 Tore erzielt. In der Serie A fehlt dem englischen A-Nationalspieler nur noch ein Treffer, um die Bestmarke eines Engländers binnen einer Saison einzustellen. Gerry Hitchens machte in der Spielzeit 1961/62 für Inter Mailand 16 Tore - Abraham steht aktuell bei 15.

Und auch vereinsintern winkt der nächste Meilenstein: Trifft Abraham gegen Leicester und macht damit sein neuntes Tor im zwölften Conference-League-Spiel dieser Saison, würde er in die Top 10 der europäischen Top-Torschützen der Giallorossi vorrücken. Vincenzo Montella, auf Rang zehn stehend, hat in 25 Champions-League- (2) und 21 UEFA-Cup-Spielen (7) ebenfalls neunmal ins Schwarze getroffen.