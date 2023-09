Rodgers deutet Comeback-Willen an: "Ich werde noch einmal aufstehen"

Aaron Rodgers (39) hat sich erstmals nach seinem Achillessehnenriss zu Wort gemeldet und einen Willen zum Comeback durchblicken lassen. Dafür wählte er teils dramatische Worte.

"Mein Herz ist gebrochen und ich gehe zurzeit durch alle Emotionen, aber ich bin zutiefst berührt von all der Unterstützung und Liebe", schrieb Rodgers am Mittwoch bei Instagram. Der Quarterback hatte sich in seinem ersten Spiel für die New York Jets nach 18 Jahren in Green Bay in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Buffalo Bills bereits bei seinem vierten Play die linke Achillessehne gerissen und wird die gesamte Saison verpassen. Experten rechnen mit einer Ausfallzeit von neun bis zwölf Monaten.

Damit waren automatisch die Fragen laut geworden, ob die schwere Verletzung auch Rodgers' lange NFL-Karriere beenden wird. In die neue Saison war er nach dem Rücktritt von Tom Brady als ältester Spieler der kompletten Liga gegangen. Der 39-Jährige äußerte sich in seinem Post dazu zwar nicht explizit, ließ aber fast schon literarisch durchblicken: "Die Nacht ist am dunkelsten vor der Morgendämmerung. Und ich werde noch einmal aufstehen."

Zuvor hatte auch sein Head Coach Robert Saleh in diese Richtung geäußert: "Ich wäre schockiert, wenn das die Art und Weise wäre, in der er abtritt." Allerdings habe er mit seinem Spieler nicht explizit darüber gesprochen. "Er muss sich gerade mit einer ganzen Reihe von Dingen auseinandersetzen - und das wird das letzte sein, über das ich mit ihm sprechen werden." Matt LaFleur, Rodgers' Coach in den letzten Jahren in Green Bay, sagte: "Ich würde darauf wetten, dass er keine Probleme hat, von so einer Verletzung zurückzukommen. Es geht nur darum, ob er weitermachen will oder nicht."

Rodgers' Vertrag bei den Jets läuft noch bis nach der Saison 2024, zusätzlich gibt es die Option auf ein weiteres Jahr. Er werde "heute mit dem Heilungsprozess beginnen", schrieb der viermalige NFL-MVP weiter. Die Fans bat er: "Bitte schließt mich in eure Gedanken und Gebete ein." Darüber hinaus bedankte er sich "bei allen, die sich gemeldet, mir geschrieben, mir etwas haben ausrichten lassen und so weiter. Es hat mir sehr viel bedeutet und ich werde versuchen, mich bald wieder bei euch zu melden."