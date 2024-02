Rodes schlechte Nachrichten für Toppmöller

Nach dem Europapokal-Aus will Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt wieder die "Lust aufs Gewinnen" schüren. Sebastian Rode kann dabei vorerst nicht helfen.

Verabschiedete sich am Donnerstag mit Tränen in den Augen von den Fans - und dem Europapokal: Sebastian Rode. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Am Samstagmorgen bekam Dino Toppmöller Besuch in seinem Trainerbüro, der Anlass war kein guter: Sebastian Rode offenbarte seinem Trainer, "dass er in seinem Knie wieder eine Reaktion gemerkt hat und leider nicht zur Verfügung steht", wie Toppmöller später auf der Pressekonferenz berichtete.

Gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fällt der 33-jährige Routinier somit einmal mehr aus - und danach? "Über die Ausfallzeit kann ich nichts Genaues sagen", sagte Toppmöller und verwies auf die kommende Woche. "Wir müssen schauen, wie sich das dann entwickelt."

"Beim Gegner hast du die Lust aufs Gewinnen gesehen, bei uns die Angst vorm Verlieren"

Beim Europapokal-Aus gegen Union Saint-Gilloise (1:2) am Donnerstag war Rode eingewechselt worden. Weitere Ausfälle zog das Spiel wohl nicht nach sich. Es gebe noch "zwei, drei leichtere Fragezeichen, das müsste aber alles funktionieren", zeigte sich Toppmöller optimistisch.

Gegen Wolfsburg soll nun "eine gute Reaktion" her. "Das Motto ist: mehr Herz, weniger Kopf", sagte der Trainer und führte aus: "Du hattest den Eindruck, dass der Gegner eine andere Leichtigkeit hatte als wir. Beim Gegner hast du die Lust aufs Gewinnen gesehen, bei uns war es eher einen Tick die Angst vorm Verlieren. Es geht darum, mit Spaß, Begeisterung und Spielfreude an die Sache ranzugehen. Nach dem 0:2 war auf einmal was gelöst, da konnten wir noch mal was entfachen, das hat das Publikum auch direkt noch mal mitgenommen."

Neue Abläufe? Davon hält Toppmöller nichts

Es gehe darum, "das Herz auf dem Platz zu lassen und weniger darüber nachzudenken, ob ich jetzt was richtig oder falsch mache. Es geht in erster Linie ums Machen." Die Mannschaft solle "so auftreten, dass man von Anfang an das Gefühl hat, da hat jeder Bock". Gut möglich, dass Toppmöller das auch personell oder taktisch auslösen wird - in die Karten schauen ließ er sich dabei aber nicht.

Von besonderen Maßnahmen im Vorfeld, etwa neuen Abläufen oder einer anderen Ansprache, hält Toppmöller nichts. "Wir treffen uns ganz normal morgen früh hier, frühstücken, dann haben wir eine Teamsitzung, einen Spaziergang, dann können sich die Jungs noch mal kurz hinlegen, dann die letzte Teambesprechung und dann fahren wir ins Stadion." Wo ein beherzter Auftritt folgen soll.