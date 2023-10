Rodes Rückkehr verschiebt sich wohl - Setzt Götze ein weiteres Spiel aus?

Nach drei freien Tagen startete die Eintracht am Dienstagnachmittag in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Während sich Kapitän Sebastian Rode weiterhin gedulden muss und individuell arbeitete, musste Trainer Dino Toppmöller auch noch auf zahlreiche Nationalspieler verzichten.

Man muss kein studierter Psychologe sein, um zu erahnen, dass das tödliche Attentat auf zwei schwedische Fans am Montagabend auch bei Hugo Larsson für tiefe Betroffenheit gesorgt hat. Ursprünglich hätte der 19-Jährige bereits am Dienstag von der Nationalmannschaft nach Frankfurt zurückkehren sollen. Stattdessen verbrachte er den Tag in der Heimat im Kreis seiner Familie. Am Mittwoch wird der Mittelfeldspieler zurückerwartet.

Späte Rückkehr mehrerer Nationalspieler - Rode und Jakic nicht im Training

Omar Marmoush und Fares Chaibi werden am Mittwoch ebenfalls zurückkehren, Kevin Trapp, Willian Pacho, Ellyes Skhiri und Paxten Aaronson folgen am Donnerstag. Auf die volle Mannschaftsstärke kann Toppmöller somit erst am Freitag im Abschlusstraining zurückgreifen. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus, allerdings geht es vielen Bundesligisten so.

Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem an der Wade verletzten Kapitän Rode, der sich Hoffnung gemacht hatte, beim Spiel in Sinsheim in den Kader zurückzukehren. Doch wahrscheinlich kommt dieses Duell noch zu früh, realistischer ist eine Rückkehr beim Conference-League-Heimspiel gegen Helsinki. Auch Kristijan Jakic fällt wegen Knieproblemen voraussichtlich aus. Somit bleibt die Personaldecke im defensiven Mittelfeld dünn. Notfalls könnte dort Allzweckwaffe Eric Junior Dina Ebimbe aushelfen.

Götze wartet auf den Nachwuchs

Offen ist auch, ob Mario Götze am Samstag auflaufen wird. Der 31-Jährige wird zum zweiten Mal Vater und möchte bei der Geburt verständlicherweise unbedingt dabei sein. Deshalb verzichtete er zuletzt auf die Reisen nach Thessaloniki (Conference League) und Leipzig (Testspiel). Am Dienstag trainierte er ganz normal mit.

Sollte Götze auch in Sinsheim aussetzen, könnte Ansgar Knauff im offensiven Halbfeld eine Chance erhalten. Der U-21-Nationalspieler, der sonst meist als Schienenspieler agiert, hatte sich in dieser Rolle als Joker gegen Heidenheim mit einem Tor empfohlen.