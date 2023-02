Rodel-Doppelsitzer: Wendl/Arlt Gesamtweltcup-Sieger

Tobias Wendl und Tobias Arlt sind nach ihrem Sieg im Saison-Finale in Winterberg Gesamtweltcup-Sieger im Doppelsitzer. Sie setzten sich gegen die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken durch. Auch bei den Frauen jubelte das deutsche Team.

Die sechsmaligen Rennrodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben den Doppelsitzer-Gesamtweltcup gewonnen. Die beiden Bayern setzten sich am Samstag beim Saison-Finale in Winterberg im Duell mit den Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken durch.

Für den 35 Jahre alten Wendl und den gleichaltrigen Arlt war es der fünfte Gesamterfolg der Karriere. Wendl/Arlt feierten im zwölften und letzten Saisonrennen ihren fünften Sieg - es war der vierte Doppelsitzer-Erfolg in Serie.

Duo gewinnt nach 2015/16 erneut den Gesamtweltcup

59 Punkte lagen die Bayern am Ende vor ihren Teamkollegen aus Thüringen. Die zehnmaligen Weltmeister hatten im Vorjahr zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Der 34 Jahre alte Eggert und der 33 Jahre alte Benecken lagen 0,057 Sekunden hinter ihren Teamkollegen zurück.

"Es ist ein wahnsinnig geiles Gefühl. Es war echt eine megageile Saison. Wir können stolz auf uns sein", sagte Tobias Wendl, der zusammen mit Arlt in der Saison 2015/16 letztmals die Doppelsitzer-Wertung gewonnen hatte. "Es ist toll, eine so stabile Saison gefahren zu sein", sagte Arlt.

Taubitz holt sich dritten Gesamtsieg

Die dreimalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat sich wie erwartet den dritten Gesamtweltcup-Sieg ihrer Karriere gesichert. Der 26-Jährigen reichte zum Abschluss des Rodel-Weltcups beim Tagessieg der Österreicherin Madeleine Egle in Winterberg Platz fünf.

"Ich war sehr nervös, muss ich sagen", sagte Taubitz: "Mit dem Satz, dass man nur auf dem Schlitten bleiben muss, löst man schon gewissen Druck aus. Es ist egal, ich bin sehr glücklich, auch wenn ich gern heute den Sieg gemacht hätte."

Den deutschen Dreifachsieg in der Gesamtwertung machten Sprint-Weltmeisterin Dajana Eitberger, die in der neuen Saison in den Doppelsitzer wechselt, und Weltmeisterin Anna Berreiter als Zweite und Dritte perfekt. Berreiter wurde am Samstag Dritte, Eitberger landete hinter Taubitz auf Rang sechs.

Taubitz war mit nahezu uneinholbaren 90 Punkten Vorsprung im Klassement auf Eitberger in die letzten beiden Saisonläufe gegangen. Bereits in der vergangenen Saison und 2019/20 hatte Taubitz sich den Gesamtsieg gesichert.