Rode warnt: "Wir müssen den Kampf von der ersten Sekunde annehmen"

Nach überstandener Wadenverletzung ist Sebastian Rode kurz vor dem Saisonauftakt zurück im Mannschaftstraining - und könnte im Pokal bei Lok Leipzig gleich gefordert sein.

Wenn Eintracht Frankfurt zuletzt mit einem neuen Trainer in die Saison startete, sorgte der DFB-Pokal direkt für große Ernüchterung. Unter Adi Hütter schied die Eintracht 2018 als damals amtierender Pokalsieger in der 1. Runde beim SSV Ulm aus. Seinem Nachfolger Oliver Glasner erging es genauso: 2021 war die frühe Endstation beim SV Waldhof Mannheim. Für Dino Toppmöller heißt die zu überwindende Hürde bei seinem Pflichtspieldebüt am Sonntag um 15.30 Uhr Lok Leipzig. Ein Viertligist. Wie Ulm damals ...

Rode - der perfekte Mann für solche Spiele

Sebastian Rode weiß genau, was zählt, wenn der Regionalligist mit dem Messer zwischen den Zähnen die SGE empfängt. "Wir müssen den Kampf, der uns erwartet, von der ersten Sekunde annehmen. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt davon, dass wir über unsere spielerische Klasse dominieren werden", betont der 32-Jährige vor dem Start der letzten Saison seiner Karriere. Die Stimmung in Leipzig wird hitzig. Dank einer Zusatztribüne werden 11.100 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion sein. Der Frankfurter Anhang wird beim vorläufigen Saisonhöhepunkt der Sachsen mit ihren 1200 Karten klar unterlegen sein. "Alles wird darauf ankommen, wie wir mental auf diese Stimmung eingestellt sind", weiß Rode.

Rode ist der perfekte Mann für solche Spiele. Keiner sonst im Kader der Eintracht hat als Anführer Fähigkeiten wie er, seine Teamkollegen in schwierigen Situationen mitzureißen und so ein ganzes Spiel zu entscheiden. Doch ob der Kapitän am Sonntag auf dem Platz stehen wird, ist noch nicht klar. "Mir geht's wieder ganz gut", sagt er selbst, nachdem eine kleine Wadenverletzung ihn zwei Wochen außer Gefecht gesetzt habe. "Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und will schnellstmöglich die zwei Wochen wieder aufarbeiten."

Chancenverwertung noch mangelhaft

Die einzigen Testspiele gegen höherklassige Gegner - ein 1:1 gegen Vitesse Arnhem und ein 0:0 gegen Nottingham Forest - konnte Rode nur als Beobachter verfolgen. Trotz der ausbaufähigen Ergebnisse habe er ein "positives Gefühl", gerade bei der Generalprobe gegen den Vorjahres-16. der Premier League habe er "viele gute Ansätze gesehen". Dass gerade die Offensivabteilung zulegen und vor dem Tor die vorhandenen Chancen konsequenter verwerten muss, steht außer Frage. "Es fehlt an Kleinigkeiten, wie das Tor unbedingt machen zu wollen. Da müssen wir hinarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass der Knoten platzen wird."

Nach den Erkenntnissen aus den bisherigen Testspielen stellt sich die Startelf zu großen Teilen von selbst auf. In der Offensive wird Toppmöller aber möglicherweise zu Umstellungen gezwungen. Eric Junior Dina Ebimbe verpasste den Start in die kurze Trainingswoche am Mittwoch wegen eines grippalen Infekts. Ob Rode bereit für die erste Elf ist, muss sich erst noch zeigen. Somit könnte sich die Chance für den in der Vorbereitung positiv aufgefallenen Jens Petter Hauge bieten.