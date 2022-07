Rode: "Ich glaube nicht, dass der Schlendrian reinkommt"

In den vergangenen Tagen musste Kapitän Sebastian Rode mal wieder etwas kürzertreten, auch beim Testspiel gegen Ajax Amsterdam (Samstag, 15 Uhr) wird er pausieren. Bis zum Auftakt beim Pokalspiel in Magdeburg soll der 31-Jährige aber wieder fit sein. Nach der Einheit am Freitagvormittag sprach der Mittelfeldkämpfer über…

…seinen Fitnesszustand: "Die ersten drei Wochen der Vorbereitung liefen ganz gut, einmal habe ich ein bisschen was am Rücken und der Leiste gespürt und zwei, drei Tage ausgesetzt. Erst nach der Belastung im Trainingslager hat mein Knie ein bisschen reagiert. Deswegen habe ich diese Woche eher individuell gearbeitet und werde am Samstag auch nicht im Test gegen Ajax spielen. Aber ich bin optimistisch, dass es nach dem Wochenende gerade in Hinblick auf die Partien in Walldorf und Magdeburg wieder funktioniert. "

…die Belastungssteuerung in der neuen Saison: "Ich denke nicht, dass ich öfter drei Spiele in einer Woche durchziehen werde. Der Trainer hat ein gutes Gefühl für unsere Belastungssteuerung, es gibt auch gute andere Spieler auf der Position."

Durch die Konkurrenzsituation muss jeder Gas geben. Sebastian Rode

…den generellen Verlauf der Vorbereitung: "Bisher haben wir eine sehr gute Vorbereitung, auch was das Spielerische angeht. Es kamen sehr gute Spieler hinzu, was die Qualität in der Breite und gerade auch in der Spitze erhöht hat. Mario Götze und Kolo Muani tun uns gut, ebenso Lucas Alario mit seiner Abschlussstärke, das hat man gerade auch wieder beim Flankenspiel im Training gesehen. Das sind so Dinge, die letztes Jahr fehlten. Wir sind auf einem guten Weg, alles funktioniert noch nicht, aber im Vergleich zum letzten Jahr, als der Trainer neu war und wir vieles kennenlernen mussten, sind wir schon deutlich weiter."

…die mögliche Gefahr, angesichts der erfreulich guten Vorbereitung unterbewusst ein paar Prozentpunkte nachzulassen: "Wie ich den Charakter der Mannschaft kenne, geben wir immer Gas. Vielleicht fehlt hier und da mal das Quäntchen Glück, aber Gas haben wir immer gegeben. Von daher glaube ich nicht, dass der Schlendrian reinkommt. Vor allem: Durch die Konkurrenzsituation, die wir jetzt haben, muss jeder Gas geben, um am Wochenende spielen zu können."

Gelassen bei Kostic-Gerüchten

…die wiederkehrenden Gerüchte um mögliche Abgänge von Filip Kostic, Evan Ndicka und Daichi Kamada: "Man nimmt das schon wahr, das gehört auch zum Geschäft. Bei Filip ist das eine never ending story, da ist man mittlerweile schon gelassener. Was Evan und Daichi angeht: Das sind absolute Säulen unserer Mannschaft. Klar, sie haben nur noch ein Jahr Vertrag. Aber ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich hier bei uns bleiben und die Champions League miterleben wollen."

…den Supercup gegen Real Madrid: "Einen Titel will man immer gewinnen, gerade als Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid. Das wollen wir unbedingt schaffen."

Aufgezeichnet von: Julian Franzke