Kerkrade feiert zweimal den Aufstieg - doch der ist zweimal gar nicht passiert

In der zweiten niederländischen Liga haben sich am Freitag kuriose Szenen abgespielt. Roda Kerkrade bejubelte ausgelassen einen Aufstieg, den es gar nicht gab - weil der Stadionsprecher einen Fehler machte.

Die Party war schon in vollem Gange - doch plötzlich gab es in Kerkrade lange Gesichter. picture alliance / ANP

Spieler, die von Fans auf den Schultern getragen werden, jubelnd mit der Eckfahne in der Hand. Anhänger, die sich weinend in den Armen liegen: Es hätten ikonische Bilder werden können, die am Freitagabend in Kerkrade entstanden, stattdessen wurden es kuriose. Gastgeber Roda JC glaubte nach dem 2:0-Heimsieg gegen Cambuur Leeuwarden gleich zweimal, in die niederländische Eredivisie aufgestiegen zu sein. Doch beide Male stimmte es nicht.

Mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Groningen war Kerkrade auf einem direkten Aufstiegsplatz in den vorletzten Spieltag der 2. Liga gegangen, die offiziell Keuken Kampioen Divisie heißt. Und weil Groningen parallel beim Tabellen-17. Telstar Velsen seit der ersten Minute mit 0:1 zurücklag, wähnte sich Roda JC zu Recht auf Aufstiegskurs, als die Partie gegen Cambuur abgepfiffen war.

Der erste Dämpfer für Kerkrade: Ronald Koeman junior kassiert das 1:1

So kam es, dass bereits zahlreiche Fans jubelnd den Rasen stürmten, während die Roda-Profis noch beisammenstanden, um die letzten Sekunden des Groningen-Spiels zu verfolgen. Und tatsächlich: In der fünften Minute der Nachspielzeit überwand van Bergen per Kopf Ronald Koemans Sohn im Tor von Telstar zum 1:1.

Plötzlich herrschte Frust in Kerkrade, mit diesem Ergebnis war der Aufstieg noch nicht perfekt. Doch aus unerfindlichen Gründen dauerte es nur rund zwei Minuten, bis sich wie ein Lauffeuer verbreitete, dass Telstar mit dem 2:1 zurückgeschlagen habe - was aber gar nicht der Wahrheit entsprach. Das Problem: Kerkrades Stadionsprecher glaubte es und verkündete die Nachricht über sein Mikrofon.

Neben mir haben Leute geweint, Spieler kamen heraus, alle haben gefeiert. Da dachte ich: Das muss so sein. Kerkrades Stadionsprecher Wim Frijns

"Die Spieler kamen aus der Umkleidekabine. Plötzlich fingen alle an zu jubeln und zu springen. Dann sagte jemand zu mir: 'Telstar hat ein Tor geschossen'. Neben mir haben Leute geweint, Spieler kamen heraus, alle haben gefeiert. Da dachte ich: Das muss so sein", erklärte Wim Frijns später bei Voetbal International, wie es dazu kommen konnte.

Weitere Minuten vergingen, bis immer mehr Roda-Fans ihre Handys herausholten und bemerkten, dass Groningen doch 1:1 gespielt hatte. Spieler wurden wieder von Schultern geholt, aus euphorischen wurden lange Gesichter - schon wieder. "Ich mache das schon seit Jahrzehnten, und ich bin auch nur ein Mensch. Da kann immer etwas schiefgehen", meinte Frijns bedingt einsichtig. "Ansonsten hatte ich wohlgemerkt einen fantastischen Abend."

Am letzten Spieltag braucht Kerkrade noch einen Punkt - in Groningen

Nun muss Kerkrade am letzten Spieltag noch einen Punkt holen, um wirklich aufzusteigen. Der Gegner auswärts: Groningen, das mit einem Sieg also Roda noch überholen und den Konkurrenten noch einmal schocken könnte.

Ein Aufsteiger steht seit Freitagabend übrigens definitiv fest: Spitzenreiter Willem II Tilburg reichte ein 1:1-Remis beim Vierten FC Dordrecht, machte dieses aber erst mit einem Tor in der Nachspielzeit klar. Es passte zu einem verrückten Abend in der Keuken Kampioen Divisie, den nicht nur Frijns eine ganze Weile nicht vergessen wird.