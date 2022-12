"Rocky" knockt Aspinall mit den Doppeln aus - Van den Berghs Statement

In einem packenden Duell der Youngster setzte sich Josh Rock gegen Nathan Aspinall durch. Auch Dimitri van den Bergh ist eine Runde weiter.

Aspinall gehört mit seinen 31 Jahren schon zu den jüngeren Spielern auf der Tour, doch der Shooting Star der Szene ist Josh Rock. Im ersten Durchgang, den der 21-Jährige angeworfen hatte, zimmerten beide Spieler in diesem sehnsüchtig erwarteten Duell überragende Darts in die Scheibe. Er bekam das Ende, das er verdiente: Rock checkte 141 Punkte aus, der Ranglistenzehnte Aspinall konnte da nur noch klatschen und gratulieren. Die blendenden Statistiken: Ein Drei-Dart-Average von 105,95 zu 103,01, die Checkout-Quote sprach mit 75 Prozent zu 66,67 ebenfalls für "Rocky".

Aspinall schlug allerdings prompt zurück und holte sich den deutlich zerfahreneren zweiten sowie auch den dritten Durchgang gegen einen Rock, dessen Average nach dem dritten Satz "nur" noch auf 94,9 stand. Da aber auch "The Asp" sein Niveau nicht halten konnte und seine Checkout-Quote auf 29,03 absank, ging Durchgang vier wieder an den Nordiren - 2:2.

Rock mit Doppel-Tops - Aspinall kommt ins Grübeln

Es blieb unterhaltsam im "Ally Pally". Das Triple-20-Feld wurde ordentlich beansprucht, einige Male lag sogar ein Ninedarter in der Luft. Da Junioren-Weltmeister Rock mit etwas Glück auch den hart umkämpften fünften Satz gewann (Aspinall ließ einen Satzdart liegen), bog er als erster in die Zielgerade ein. Aspinall ließ sich aber nicht abschütteln, blieb sogar ohne Legverlust - ein Entscheidungssatz musste her.

Und der verlief dramatisch. Rock breakte Aspinall bei 99 Punkten mit 19, Tops und nochmal Tops zum 2:0 in den Legs, sein Kontrahent schaffte umgehend das Re-Break. Bei zwei Darts auf acht Punkte konzentrierte sich Aspinall (vielleicht zu) lange und verfehlte deutlich. Rock hingegen machte seine 70 Punkte mit zwei Darts aus - was für ein Finish des 21-Jährigen, und das in seinem ersten Jahr auf der Pro Tour!

Auch das Duell um die meisten 180er (13:12) entschied der Sieger des Duells übrigens knapp für sich, entscheidend war aber die Checkout-Quote (42.42/28,85). Beim Average lag Aspinall (98,19) sogar höher als sein Kontrahent (95,92). "Ich war zum richtigen Moment einfach da", sagte Rock nach der Partie bei "Sport1".

"Dreammaker" ohne Doppelfehlwurf im fünften Satz

Die Nummer 15 gegen die Nummer 18 der Welt: Prognosen für die Partie zwischen Dimitri van den Bergh und Krzysztof Ratajski waren knifflig. Der Belgier hatte allerdings vor TV-Kameras noch nie gegen Ratajski verloren - und dabei sollte es bleiben.

Nach nervösem Beginn und vielen Fehlern auf die Doppel von beiden Akteuren schnappte sich van den Bergh den ersten Durchgang, auch der zweite Satz ging an den zweimaligen Viertelfinalisten. Das Niveau zog nun deutlich an, Ratajski verkürzte auf 1:2.

Eine Art Vorentscheidung fiel im vierten Durchgang. 76 Punkte standen für van den Bergh noch auf der Tafel, Doppel-20 und Doppel-8 wäre der klassische Weg gewesen. "The Dreammaker" traf die einfache 1, legte aber dann mit einem Single Bull und dem Bullseye nach und ging mit 3:1 nach Sätzen in Führung.

Ratajski hätte durchaus noch einmal verkürzen können, ließ aber unter anderem vier frühe Breakchancen aus. Und van den Bergh? Der Belgier kam im fünften Satz auf eine Checkout-Quote von hundert Prozent, auch der erste Matchdart saß nach sehr langer Konzentrationsphase. Ein starker Auftritt von van den Bergh (Checkout-Quote 52,17), der im Achtelfinale auf Hempel-Bezwinger Luke Humphries trifft.