Rockets-Lauf hält gegen Brooklyn an - Curry fehlen zehn Dreier

Stephen Curry fehlen nur noch wenige Dreier zum NBA-Rekord, und im Osten rückt nochmal alles näher zusammen. Der Überblick zur NBA am Mittwochabend.

Bei einer 1:16-Bilanz standen die Houston Rockets vor wenigen Wochen und damit wenig überraschend am Abgrund der NBA. Nach 15 Niederlagen in Serie haben die Texaner nun aber das siebte Spiel in Folge gewonnen und damit einen neuen NBA-Rekord gesetzt für ein Team mit einer derartigen Pleiten-Serie im Vorfeld.

Dieses Mal erwischte es ersatzgeschwächte Brooklyn Nets, die ohne Kevin Durant (und natürlich ohne Kyrie Irving) beim 104:114 den Kürzeren zogen. James Harden erzielte bei seiner Rückkehr nach Houston zwar 25 Punkte, leistete sich aber auch acht Turnover. Bei den Rockets, für die Daniel Theis nicht zum Einsatz kam, punkteten sechs Akteure zweistellig. Houston kletterte somit schon auf den drittletzten Rang der Western Conference.

Brooklyn bleibt mit einer 17:8-Bilanz knapp Erster im Osten, auch weil die nachfolgenden Chicago Bulls mit 92:115 in Cleveland verloren. Dahinter geht es ebenso eng zu. Weil Milwaukee in Miami verlor (104:113) und Philadelphia Charlotte bezwang (110:106), trennen Platz eins und sieben gerade mal drei Siege.

Curry nähert sich Allen - Mavericks gewinnen in Memphis

In der Western Conference haben die Golden State Warriors durch ein 104:94 gegen Portland die Tabellenspitze behauptet und den 21. Saisonsieg im 25. Spiel eingefahren. Stephen Curry versenkte dabei sechs Dreier und ist nun noch zehn vom alleinigen Allzeit-Rekord von Ray Allen entfernt. Wahrscheinlich ist, dass Curry den Rekord auf dem nun anstehenden Roadtrip brechen wird.

Nach sieben Niederlagen aus den vorangegangen neun Spielen haben die Dallas Mavericks einen wichtigen Sieg bei den Memphis Grizzlies eingefahren, die ohne ihren Superstar Ja Morant zuvor alle fünf Spiele gewonnen hatten. Beim 104:96 war Luka Doncic mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer.