Rocket League WM 2022: Zwei Millionen Preisgeld, drei Favoriten

Nach drei Jahren Unterbrechung findet 2022 wieder die Rocket League WM statt. Wie wird gespielt? Wer ist Favorit? Wie hoch ist das Preisgeld? kicker eSport klärt im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Seit 2019 darf sich NRG Esports als Weltmeister in Rocket League bezeichnen. Eine mögliche Titelverteidigung musste aufgrund der Corona-Pandemie aufgeschoben werden. Am Donnerstag feiert die Rocket League World Championship (RLWC) ihr Comeback.

Vierfaches Preisgeld - Wildcard-Teams starten am Donnerstag

Insgesamt zehn Tage lang spielen 24 Teams um einen Preispool von rund zwei Millionen Dollar. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2019 als circa eine halbe Million Dollar ausgeschüttet wurden - allein der Sieger erhält in diesem Jahr 600.000 US-Dollar.

Alle Teilnehmer im Überblick. Psyonix

Doch der Weg dorthin ist lang. Vom 4. bis 7. August starten die Wildcard-Teilnehmer ins Turnier. Das sind 16 der 24 Teams, von denen sich acht einen Platz für die Gruppenphase ergattern können. Gespielt wird im Swiss-Format, eine Begegnung ist bei vier siegreichen Spielen gewonnen.

Nach einer zweitägigen Pause geht es am 9. August mit der Gruppenphase weiter. In der steigen zu den acht Qualifikanten die gesetzten Teams ein - darunter Titelverteidiger NRG Esports. In einem Double Elimination Bracket - zwei Niederlagen bedeuten das Aus - können jeweils vier Teams in die Play-offs kommen. Wie eine Runde zuvor wird in diesen auch im Best-of-7-Format gespielt, allerdings: Eine Niederlage darf man sich nicht mehr erlauben.

Moist Esports mit dem Momentum?

Dass NRG Esports den Titel verteidigt scheint eher unwahrscheinlich. In der Rocket League Championship Series 2021-2022 gelang ihnen lediglich im Fall Split Major der Vizetitel. Ein gutes Momentum hat Moist Esports, was sie durchaus zum Turnierfavoriten machen könnte.

Die europäische Organisation, die ihre Teilnahme an Gamers Without Borders wegen moralischer Gründe absagte, war beim Spring Split Major siegreich. Besonders beeindruckend war der Durchmarsch im Lower Bracket. Im Finale trotzen sie der Erschöpfung und bezwangen Team Falcons in einem spannenden Finale mit 4:3.

Allerdings dürfte das für die Falcos auch Anlass zur Extra-Motivation bei der WM geben. Im Spring Split Major blieben sie im Upper Bracket, gewannen unter anderem gegen den FAZE Clan, die im Lower Bracket bereits in Runde zwei die Segel strichen.

Ebenfalls auf dem Radar: FURIA Esports. Die südamerikanische Organisation siegte im Juli bei den Gamers8 im Finale klar mit 4:0 gegen GUILD Esports, dem Team von David Beckham. Durch den Erfolg brachten sie sich nicht nur in den Favoritenkreis, sondern sackten auch eine halbe Million US-Dollar ein.