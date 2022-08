Rocket League WM 2022: Überraschung: Team BDS ist Weltmeister

Nicht Moist Esport, nicht FURIA - Team BDS lautet die Antwort auf die Frage, wer Rocket-League-Weltmeister-2022 wird. 600.000 US Dollar gehen an die Schweizer Organisation.

Rund 200.000 Zuschauer verfolgten die Endrunde der Rocket League Weltmeisterschaft 2022 auf Twitch, mehrere Tausend dürften es vor Ort in der Dickies Arena im amerikanischen Fort Worth gewesen sein. Als die finalen Play-offs starteten, waren bis auf eine Ausnahme die Favoriten dabei - die Wildcard-Qualifikanten gingen leer aus.

Etwas überraschend war es, dass Team Falcons schon kurz nach der Gruppenphase die Segel streichen musste. Allerdings waren sie Teil der Hammergruppe mit dem FaZe Clan, FURIA und G2 Esports. Im Lower Bracket folgte schließlich das Aus für den Finalisten des Spring Splits - gegen Karmine Corp.

Kantersieg als Dosenöffner

Die versuchten es in den Play-offs dann als erstes gegen Team BDS, hatten aber im entscheidenden siebten Spiel das Nachsehen. Im Halbfinale angekommen, schien FURIA eine Nummer zu groß zu sein. Bereits 2:0 hinten, platzte für die Schweizer Organisation im dritten Spiel der Knoten. Mit einem satten 6:0 starteten sie die Aufholjagd und gewannen die folgenden vier Spiele.

Das gab ihnen sichtlich Rückenwind, denn im Finale ließen sie G2 Esports kaum eine Chance. Die ersten drei Partien direkt gewonnen, kam der Gegner zwar nochmal ran, doch die Hoffnung wurde im vierten Spiel direkt im Keim erstickt. BDS darf sich damit nicht nur über die Trophäe freuen, sondern auch über 600.000 US-Dollar.

Eine besondere Ehre wurden noch den BDS-Spielern Evan 'M0nkey M00n' Rogez und Enzo 'Seikoo' Grondein zuteil. Während Rogez Defensiv-MVP wurde, ernannten die Veranstalter Grondein zum Most Valuable Player der gesamten WM.

"eine der besten und schwierigsten Herausforderungen"

Für die Organisation ist das auch eine Bestätigung, denn: Grondein kam erst vor vier Monaten neu zum Team, genauso wie Coach Théo 'Mew' Ponzoni. Dass diese neue Zusammensetzung gelingt und 'Seikoo' sich in seinem erstem Jahr im Wettbewerb derart einfindet - für Ponzoni "mit Sicherheit eine der besten und schwierigsten Herausforderungen in meinem Leben." Diesen "Neuanfang zu machen, bei dem es keine Regeln gibt, weil die Spieler noch nicht wissen, wie sie zusammenspielen sollen" und sich nun so zu belohnen, mache ihn "wirklich froh".

Dass BDS seinen Gegner im Finale auf Distanz hielt, lag vor allem an besagtem Umbruch, erklärt der Coach: "Nach London (dem Spring Split, Anm. d. Red.) haben wir uns entschieden, einen Stil zu spielen und ihn zu beherrschen, und unserer ist genau das Gegenteil von dem von G2, weil wir viel Wert auf Struktur legen und uns Zeit lassen, und ich glaube, G2 ist ein Team, das Explosivität im Spiel braucht."

Dementsprechend könne man sehen, dass "G2 gegen FaZe, ein Team, das explosiv ist und von überall her springen kann, gewinnt, aber ich glaube, sie haben Probleme, mit dir umzugehen, wenn du dir zu viel Zeit nimmst, um auf die Aggressivität zu antworten", schloss 'Mew' ab. Für Team BDS ist der Weltmeister-Titel die erste Trophäe seit Dezember 2021. Damals gewannen sie den Fall Split Major.