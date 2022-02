Rochade in Aue: Dotchev wird Cheftrainer - Hensel neuer Assistent

Erzgebirge Aue hat mitten im Abstiegskampf einen Trainerwechsel vollzogen: Sportdirektor Pavel Dotchev ist ab sofort auch neuer Chefcoach.

Künftig in Doppelfunktion: Pavel Dotchev. imago images/Picture Point

Die Personal-Rochade verkündete Vereinspräsident Helge Leonhardt auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Demnach werde Dotchev parallel zu seiner Aufgabe als Sportdirektor auch die Betreuung der Mannschaft übernehmen - und das ab sofort hauptverantwortlich. Damit löst der 56-jährige Routinier Marc Hensel ab, der zeitnah die Ausbildung zum Fußballlehrer beim DFB beginnen wird und künftig als Assistent im Trainerstab fungiert. Der Ex-Profi hatte zuletzt das sportliche Sagen, galt aber formal als Teamchef.

Vorerst soll diese Personalkonstellation bis zum Saisonende gelten. Wie es dann weitergeht, dürfte auch vom Ausgang der Spielzeit abhängen. Aue rangiert derzeit auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga und hat nach dem 1:3 in Düsseldorf am vergangenen Spieltag zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Cheftrainer von 2015 bis Februar 2017

Dotchev hatte Aue bereits von Juli 2015 bis Februar 2017 trainiert und war mit den Veilchen von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen. Präsident Leonhardt hatte danach stets die Verbundenheit zum Rekordtrainer der 3. Liga betont. Nach dessen Aus in Duisburg hatte ihn der FCE im November zurückgeholt und als Sportdirektor installiert.

Aue tritt am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Paderborn an. Danach kommt Jahn Regensburg ins Erzgebirge.