Rocco Reitz trainiert mehr als andere

Gerade ist der Gladbacher Rocco Reitz mit der deutschen U 21 im Einsatz. Er verrät sein Geheimnis, warum es aktuell so gut für ihn läuft und gibt Tipps für junge Fußballerinnen und Fußballer.

Hat in dieser Saison schon ein Tor geschossen: Rocco Reitz. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Rocco Reitz spielt schon Fußball für Borussia Mönchengladbach, seit er sieben Jahre alt ist. Er durchlief alle Jugendmannschaften und darf in dieser Saison für die Profis in der Bundesliga antreten. Selbst ein Tor hat der erst 21-Jährige dort schon geschossen! "Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, wie es aktuell läuft", sagte der Mittelfeldspieler.

Rocco Reitz trainiert viel

Der Gladbacher denkt, dass er jetzt so gut ist, weil er immer weiter trainiert hat, auch nach Verletzungen und Rückschlägen. Er sagt: "Wenn du weiter Gas gibst, dich immer reinhaust, egal, wie es aussieht, dann wird das vielleicht irgendwann belohnt und der Trainer gibt dir eine Chance." Das ist auch sein Tipp an andere junge Fußballerinnen und Fußballer: Immer mehr trainieren als andere, egal ob auf dem Platz oder im Fitness-Studio. "Dass du einfach immer deinen Konkurrenten siehst und sagst: Ich muss mehr machen als er, um an ihm vorbeizukommen."

Deutschland spielt in der EM-Qualifikation

Auch die Trainer der U-21-Nationalmannschaft wurden mittlerweile auf das Talent von Rocco Reitz aufmerksam. Nun ist er bei den anstehenden Qualifikationsspielen mit dabei. Die Deutschen wollen sich für die U-21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei qualifizieren.

Die U 21 von Deutschland spielt in der Gruppe D und ist dort aktuell hinter Polen Zweiter. Allerdings hat Polen auch schon einmal öfter gespielt als die Deutschen. Von seinen zwei Spielen hat Deutschland beide gewonnen. Am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) spielen sie nun gegen Estland und am Dienstag dann gegen Polen. Vielleicht gelingt Rocco Reitz auch bei diesen Partien ein Tor.