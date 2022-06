"Robuste Note und feines Gespür": Saarbrücken leiht Cuni aus

Der FC Bayern München verleiht Angreifer Marvin Cuni für die kommende Saison an den Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Der 20-jährige Stürmer Marvin Cuni hatte im September vergangenen Jahres seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2024 verlängert und lief zuletzt ebenfalls auf Leihbasis für den SC Paderborn in der 2. Liga auf, für den er elf Spiele bestritt.

In der Regionalliga Südwest hatte Cuni in der Saison 2020/21 für die SG Sonnenhof Großaspach in 34 Spielen 19 Tore erzielt.

"Viel Entwicklungspotenzial"

"Mit Marvin gewinnen wir einen talentierten Stürmer, der uns mit seiner robusten Note und einem feinen Gespür für gefährliche Situationen eine zusätzliche Option im Sturmzentrum gibt", wird Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger auf der Vereinswebsite zitiert. "Dazu ist er am Anfang seiner Karriere und besitzt viel Entwicklungspotenzial. Er hat beim FC Bayern München eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen."

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim 1. FC Saarbrücken und möchte dabei mithelfen, dass wir unsere ambitionierten Ziele erreichen", sagt Cuni. "Für mich persönlich möchte ich einfach wieder mehr auf dem Platz stehen, nachdem die letzte Saison für mich nicht ganz so optimal gelaufen ist. Dahingehend will ich zeigen, dass ich die Qualität und das Leistungsvermögen habe, in der 3. Liga zu bestehen."

"Marvin konnte in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln. Wir sind davon überzeugt, dass er seinen Weg in der 3. Liga fortsetzt und sich dort durch mehr Spielpraxis etablieren kann", so Bayern Münchens Campus-Leiter Jochen Sauer zur Leihe Cunis.