"Robo-Referees" sollen Abseits in halber Sekunde erkennen

Die FIFA testet während der Klub-WM 2021 in Abu Dhabi (3. bis 12. Februar) eine Technologie, die Abseitsstellungen schnell erkennen und die Daten an die Schiedsrichter weiterleiten soll.

Sie könnten eine der sinnvollsten Technologien im Fußball werden, die sogenannten "Robo-Referees" - und den in Deutschland vor über vier Jahren eingeführten VAR erweitern. Bisher werden knappe Abseitsstellungen von den Linienrichtern oftmals erst weiterlaufen gelassen. Wenn aus dieser Situation heraus dann ein Tor fällt, überprüfen menschliche Schiedsrichter in einem Kontrollraum die Szene nochmal per Video. Das dauert in der Regel mehrere Minuten und sorgt bei den wartenden Spielern, Trainern und Fans seit Jahren für Ärger.

Die neue halb-automatische Technik soll eine Abseitsstellung nun in etwa einer halben Sekunde ausfindig machen. Diese soll erst an einen Replay-Operator, dann an die Video-Assistent-Referees und erst dann an die Schiedsrichter auf dem Platz weitergegeben werden. Diese sollen dann eigenständig entscheiden, ob die Abseitsstellung regelwidrig war, um einen Freistoß für die gegnerische Mannschaft auszusprechen.

Johannes Holzmüller, Direktor für Fußball-Technologie und Innovation bei der FIFA, erklärt auf deren Website: "Wir installieren ein Kamera-System unter dem Stadiondach. Die Körper-beobachtenden Daten aus dem Video werden in den Kontrollraum geschickt und die kalkulierte Abseitslinie sowie der ermittelte Abspielpunkt werden nahezu in Echtzeit für den Replay-Operator bereitgestellt." Der Replay-Operator solle dann die Möglichkeit haben, die Szene direkt dem Video-Schiedsrichter zu zeigen. Dieser kann dann den Unparteiischen auf dem Platz darüber informieren.

Die Technik wurde bereits beim FIFA Arab Cup Ende vergangenen Jahres getestet und soll nun auch bei der Klub-WM eingesetzt werden, bei der Champions-League-Sieger Chelsea im Halbfinale eingreift.