Robin Dutt im Interview: "Gegen Salzburg hat man so gut wie keine Chance"

Robin Dutt bekleidet seit diesem Sommer das Traineramt des Wolfsberger AC. Im Exklusiv-Interview mit dem kicker spricht der 56-Jährige über seine neue Aufgabe in Österreich, die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft sowie Parallelen zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München.

Herr Dutt, Sie haben mit dem WAC in zehn Spielen zwölf Punkte geholt und liegen in der Liga derzeit auf dem sechsten Platz. Im ÖFB-Cup hat der Verein zudem das Achtelfinale erreicht. Wie beurteilen Sie Ihre ersten Monate im Lavanttal?

Es ist schwierig, den Saisonstart in ein Fazit zu verpacken, weil die Liga unglaublich ausgeglichen ist. Hinter Salzburg und mit Abstrichen Sturm schlägt irgendwie jeder jeden. Es kommt keine richtige Ergebniskonstanz auf. Wir selbst haben vielleicht drei oder vier Punkte verschenkt. Das betrifft vor allem die Spiele gegen Austria Klagenfurt und Ried, in denen wir in der letzten Minute den Ausgleich bekommen haben. Ansonsten bewegen wir uns mitten in dem großen Feld, wo derzeit noch nicht absehbar ist, in welche Richtung es für welche Mannschaft gehen wird.

Sind Sie von der Dichte in der österreichischen Bundesliga überrascht?

Ich habe schon eine gewisse Dichte erwartet, weil diese durch die Zwölfer-Liga automatisch mehr gegeben ist als beispielsweise in Deutschland, wo es 18 Teams gibt. Ich glaube aber, dass es in dieser Saison noch ausgeglichener ist als in den vergangenen Jahren. Das liegt auch daran, dass Rapid Wien und der LASK bislang deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Dadurch ist der Rest der Liga natürlich ausgeglichener. Andererseits liegen die Budgets in Österreich nicht so weit auseinander wie etwa in Deutschland. Die Ausgeglichenheit kommt auch dadurch zustande.

Sie selbst haben nach der Partie gegen Ried gesagt, dass vor allem in der Defensive noch einiges an Arbeit zu verrichten sei. Welche Punkte haben Sie damit genau gemeint?

Wir haben gegen Austria Wien und die Admira kein Tor kassiert, aber die Konstanz in der Defensive fehlt - anders als in der Offensive - schon noch ein wenig. Wir erzielen fast immer mindestens ein Tor, manchmal sogar zwei bis drei. Hinten sind wir aber noch nicht ganz so stabil.

Worauf führen Sie das zurück?

Da gibt es ein paar unterschiedliche Aspekte: Zunächst einmal sind wir eine sehr offensivstarke Mannschaft. Die besten Fähigkeiten der Spieler liegen im Angriff, das beginnt schon in der Abwehr beim Spielaufbau. Einige Dinge werden wir auch über das Training regeln, das wird aber nicht immer funktionieren. Das Thema Restverteidigung müssen wir besser machen, darüber hinaus sollten wir dauerhaft schneller umschalten und noch mehr Beine in Ballnähe bringen. Hier können wir sicher noch konstanter werden. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns physisch entwickeln wollen. Wir legen in jeder Woche in puncto intensiver Laufwege zu, gegen die Austria hatten wir diesbezüglich den bis dato besten Wert. Das ist ein gutes Zeichen, denn in der Arbeit gegen den Ball ist selbstverständlich auch immer viel Laufarbeit gefordert.

Können Sie beziffern, wie weit Sie mit dem WAC aus Ihrer Sicht mittlerweile sind?

Das ist sehr schwer. Denn einerseits gibt es die Entwicklung des Klubs, bei der wir sicherlich erst ganz am Anfang stehen. Es gibt mit dem Präsidenten (Dietmar Riegler, Anm.) ein Ziel und eine solide Ebene, die wir aufbauen wollen. Das hängt auch mit der Infrastruktur und dem Neubau eines Stadions zusammen. Andererseits leben wir natürlich im Hier und Jetzt. Auf unserem Weg der Entwicklung wollen wir natürlich auch jetzt schon gute Tabellenpositionen erreichen. Derzeit sind wir in einem großen Pulk zahlreicher Vereine. Wir sind an einem guten Tag sicher in der Lage, jeden zu schlagen. An schwächeren Tagen können wir aber auch gegen jeden Gegner verlieren. Daher ist es schwierig, Ihre Frage mit einem gewissen Prozentsatz zu beantworten.

Wir wollen in Österreich eine feste Größe werden. Robin Dutt über seine Ziele mit dem Wolfsberger AC.

Sie haben die Neuausrichtung des Vereins inklusive des geplanten Stadion-Neubaus im kommenden Sommer angesprochen. Wohin soll es für den WAC in den nächsten Jahren auch abseits des grünen Rasens gehen?

Dazu muss man einen Blick zurückwerfen: Der Klub hat zehn sehr erfolgreiche Jahre hinter sich. Es ist für einen kleinen Verein wie den WAC nicht selbstverständlich, international zu spielen. Der Weg nach oben ist unglaublich schnell gegangen und daher müssen Dinge wie die Infrastruktur und die Arbeit über die Kampfmannschaft hinaus - ich denke da an die Akademie - jetzt in Angriff genommen werden. Auch im Scouting sowie in puncto Athletik und Schule für die Nachwuchsspieler müssen wir alles in Einklang bringen. Es wurde zwar schon sehr viel gemacht, jetzt benötigen wir aber eine geeignete Infrastruktur, um all diese Bereiche zu bündeln und zusammenzuführen. Wir wollen dann ein gewisses Niveau erreichen und in Österreich eine feste Größe werden. Die Meistergruppe soll dann nichts Außergewöhnliches sein, sondern ein Ziel, das wir mit unseren Möglichkeiten jedes Jahr erreichen sollten. Momentan sagt der Präsident ja noch, dass das Erreichen der Top Sechs etwas Besonderes ist. Das kann man auch nur unterstreichen - das in den vergangenen Jahren immer geschafft zu haben, ist schon eine außergewöhnliche Leistung.

Inwieweit hilft Ihnen bei den soeben angesprochenen Punkten die Erfahrung als DFB-Sportdirektor?

Ich war ja nicht nur beim DFB Sportdirektor, sondern auch beim VfB Stuttgart Sportvorstand. Zudem habe ich zu Beginn meiner Trainerkarriere auch immer die Aufgaben eines Sportdirektors übernommen - so ist es ja derzeit auch beim WAC. Wirtschaftliche und vertragliche Angelegenheiten bleiben beim Klub, ansonsten bin ich aber in sehr viele sportliche Themen eingebunden. Dabei hilft mir natürlich auch meine große Erfahrung.

Viel Erfahrung bringt auch WAC-Spielmacher Michael Liendl mit. Zwischen ihm und Ex-Trainer Ferdinand Feldhofer gab in der vergangenen Saison einige Meinungsverschiedenheiten. Wie sieht Ihr Verhältnis mit Ihrem Kapitän aus?

Ich denke, dass wir ein sehr enges Verhältnis haben. Es ist normal, dass es zwischen Spielern und Trainern Differenzen geben kann. Das habe auch ich schon gehabt - mal passt es, mal passt es nicht. Bei Michi Liendl ist es aber so, dass ich ihn in viele Gedankengänge einbinde und mir seine Meinung sehr wichtig ist. Daher glaube ich schon, dass wir ein richtig gutes Verhältnis haben.

Genauso wenig wie andere Spieler des WAC ist er im aktuellen Lehrgang der österreichischen Nationalmannschaft vertreten. Vorteil oder Wermutstropfen?

Natürlich wird ein Verein wie der WAC nie fünf oder sechs Spieler für das A-Nationalteam stellen. Mit der vorhin angesprochenen Entwicklung wollen wir aber erreichen, dass das eventuell ein oder zwei Akteure schaffen. Das wäre sicherlich schön. Man muss aber auch sagen, dass die Budgets der Vereine hinter Salzburg sehr klein sind und ein Spieler, der in die Nähe der Nationalmannschaft kommt, schon wieder auf dem Sprung zum nächsten Verein ist. Das kann man kaum verhindern, weil die österreichische A-Nationalmannschaft inzwischen eine herausragende Qualität hat. Das hat man bei der Europameisterschaft gesehen. Wenn es ein Spieler der Bundesliga schafft, sich in dieses Schaufenster zu spielen, wird er mit Ausnahme von Salzburg nicht länger als ein Jahr bei diesem Verein spielen. Es ist egal, ob das beim WAC oder der Austria ist. Vielleicht können wir aber die Zahl der U-19- und U-21-Spieler erhöhen. Derzeit haben wir mit Adis Jasic, Kai Stratznig und Matthäus Taferner drei Kandidaten in diesem Bereich. Wenn wir hier noch mehr Spieler etablieren könnten, wäre das wohl ein besserer Parameter.

Sie haben soeben die Entwicklung der österreichischen Nationalmannschaft erwähnt, doch auch jene der deutschen dürfte Sie durchaus interessieren. Was erwarten Sie sich von Hansi Flick und der DFB-Elf?

Wir haben in Deutschland hervorragende Voraussetzungen und momentan ein Trainerteam, das perfekt zu allen Gegebenheiten passt. In puncto Fußball ist Deutschland ein sehr emotionales Land, in dem man viele Kräfte vereinen und zwischen den Topklubs gut moderieren muss. Gleichzeitig benötigt man großes Know-How, um die Weltstars zu trainieren. Dafür bringt das aktuelle Trainerteam alles mit.

Auch Bayern-Akteur Leroy Sané ist einer dieser Weltstars. Sie haben ihn im Januar im "kicker meets DAZN"-Podcast kritisiert und gemeint, dass er Pressingsituationen und den richtigen Zeitpunkt im Umschaltspiel noch nicht genau erkenne und taktisch noch nicht auf dem Niveau wie etwa Thomas Müller sei. Haben Sie Ihre Meinung angesichts seiner starken Entwicklung revidiert?

Ja, natürlich. Ich habe das vor rund zehn Monaten gesagt und man sieht aktuell einfach, dass mit ihm gearbeitet wurde. Hansi Flick und Julian Nagelsmann haben sich ihm angenommen. Genau das braucht ein Spieler wie Sané - andere Profis natürlich auch. Man sieht, dass er sich selbst hinterfragt hat und jetzt Stück für Stück besser wird. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich gesehen, dass er auch als "Weltstar" noch Bereiche hat, in denen er sich entwickeln könnte. Genau das ist dann passiert.

Was in Deutschland der FC Bayern München ist, ist in Österreich Red Bull Salzburg. Wie beurteilen Sie den Einfluss derartiger Serienmeister auf Qualität und Attraktivität der jeweiligen Liga?

Zunächst einmal muss man diesen Vereinen Respekt zollen. Man könnte natürlich sagen, dass die Voraussetzungen bei Bayern oder Salzburg schlichtweg besser sind, weil beide Vereine ein deutlich höheres Budget als der Rest der Liga haben. Aber es gibt vor allem in Deutschland einige Mannschaften, die auch ein hohes Budget haben und nicht einmal mehr in der ersten Liga spielen. Gegen Salzburg hat man so gut wie keine Chance - vielleicht an einem Spieltag, aber sie in der Tabelle zu überholen, ist fast unmöglich. Sie setzen ihr Geld inhaltlich richtig gut ein. Das ist keine zusammengekaufte Mannschaft mit lauter 30-Jährigen, die den anderen Teams überlegen ist, weil sie teurere Spieler haben. Sie binden Liefering mit ein und bauen schon dort junge Spieler auf. Sie sind auch dazu bereit, ihr Geld für ausländische Top-Talente auszugeben. Karim Adeyemi ist dafür das beste Beispiel: Er hat in Deutschland bei Unterhaching gespielt - zehn andere Vereine hätten ihn sich also genauso leisten können, wenn sie bereit gewesen wären, das Geld auszugeben. Das hat Salzburg gemacht und jetzt ernten sie die Früchte ihrer Arbeit. Der Meistertitel ist natürlich so gut wie vergeben - daher ist es gut, dass es in Österreich den Modus mit der Meistergruppe gibt und andere Vereine sich auch für die internationalen Bewerbe qualifizieren können. Man darf Salzburg nicht dafür kritisieren, dass sie aus ihren Möglichkeiten das Beste machen.

Geld allein hilft nicht. Robin Dutt über Hamburg, Bremen und Schalke.

Für viele Traditionsvereine in Deutschland gilt das wohl nicht. Neben Schalke und dem HSV spielt derzeit auch Ihr Ex-Verein Werder Bremen nur in der zweithöchsten Spielklasse. Wie weh tut es, diese Traditionsvereine nicht in der ersten Bundesliga zu sehen?

Die Fans leiden wahrscheinlich noch mehr als ich. Wenn alle ehrlich sind, waren die Zeichen für diese drei Vereine schon seit sehr vielen Jahren erkennbar. Man sieht eben auch, dass hohe Budgets ohne dementsprechende inhaltliche Arbeit nichts bringen. Mein Ex-Verein SC Freiburg zum Beispiel ist derzeit Vierter und wird trotz eines minimalen Budgets wohl wieder zumindest im gesicherten Mittelfeld landen. Geld allein hilft nicht. Das sieht man auch bei Bayern München: Dort wird das Geld immer wieder gut eingesetzt. Bayern hat zahlreiche deutsche Spieler und kauft nicht allzu viele internationale Stars. Die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie die Entwicklung von Leroy Sané zeigen, dass auch inhaltlich gute Arbeit gemacht wird.

Wie man merkt, setzen Sie sich auch mit dem deutschen Fußball noch intensiv auseinander. Hegen Sie den Wunsch, in der deutschen Bundesliga noch einmal als Trainer zu fungieren?

Ich sehe mich in den nächsten Jahren ganz sicher beim WAC. Der Präsident und ich haben uns ausgemacht, wie wir die Zukunft dieses Vereins gestalten wollen. Das, was wir bisher erreicht haben, wollen wir nachhaltig festigen. Die Struktur nach unten, die Infrastruktur, der Neubau des Stadions und die inhaltliche Zusammenführung innerhalb des Klubs - daran habe ich mit meinem Trainerteam gerade unglaublichen Spaß. Deswegen verschwende ich derzeit keinen Gedanken an andere Dinge.

Dennoch die Frage: Sie waren mit Leverkusen in der Saison 2011/12 in der Champions League. Haben Sie den Traum, irgendwann in die Königsklasse zurückzukehren?

Das ist kein Ziel, das zum WAC passt. Der Klub weiß genau, woher er kommt. Wir sind sehr bodenständig und wissen, dass wir sehr hart arbeiten müssen. Dafür braucht es auch einen Trainer, der mit beiden Beinen auf dem Lavanttaler Boden steht und nicht abgehoben über mögliche Szenarien in der Zukunft spricht. Das würde nicht zur aktuellen Situation passen.