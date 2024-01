Robertson nur der Anfang: Liverpools Lazarett lichtet sich

Der FC Liverpool hat aufgrund des Ausfalls von Mohamed Salah Sorgen in der Offensive. Die bevorstehende Rückkehr eines Trios hingegen bereitet Hoffnung.

Der FC Liverpool hat einen Tag nach den schlechten Nachrichten um Top-Stürmer Mohamed Salah, der sich beim Afrika-Cup schwerer verletzt hat als zuvor gedacht, eine positive Meldung verkündet. Gleich drei Leistungsträger der Reds stehen vor der Rückkehr.

Den Anfang macht offenbar Linksverteidiger Andrew Robertson. Der Schotte, der seit seiner im Oktober bei der Nationalmannschaft zugezogenen Schulterverletzung nicht mehr zum Einsatz kam, wird im League Cup beim Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Fulham aller Voraussicht nach wieder im Kader stehen.

Laut Pep Lijnders, Co-Trainer von Coach Jürgen Klopp, trainiert Robertson seit Anfang der Woche wieder teilintegriert mit dem Team. "Er hatte ein Treffen mit dem Chirurgen, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist - und es ist alles klar", wird Lijnders auf der Website der Reds zitiert. Robertson sei "sportwissenschaftlich gesehen fit" und dränge in den Kader. "Ein großer Vorteil", meint Lijnders.

Szoboszlai vor Kader-Rückkehr - auch bei "TAA" sieht es gut aus

Die guten Nachrichten zu Robertson sind aber noch lange nicht alles, was der LFC an positiven Neuigkeiten zu vermelden hat. Auch das englische Eigengewächs Trent Alexander-Arnold, der sich Anfang Januar einen Außenbandriss im Knie zugezogen hatte und der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai (nach Oberschenkelbeschwerden) drängen auf eine Kaderrückkehr, die wohl am Wochenende stattfinden könnte.

Beide Spieler sind, so Lijnders, Optionen für den Kader, wenn im FA Cup in der 4. Runde das Duell mit dem englischen Zweitligisten Norwich City um Klopp-Trauzeuge David Wagner ansteht (Sonntag, 15.30 Uhr). Etwas besser stehe es um den Ungarn und Ex-RB-Spieler.

Szoboszlai habe am Montag "mit uns trainiert. Nur ein kleines Spiel, ein Spiel mit einer Berührung, aber er hat sich gut gefühlt und mit dem Sportwissenschaftsteam ein paar zusätzliche Übungen gemacht. Er wird am Wochenende bereit sein, wenn nichts schief geht." Alexander-Arnold werde "Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sodass er hoffentlich für den FA Cup zur Verfügung steht", erklärt Lijnders.

Tsimikas fehlt weiter, Jones im Glück

Schlechter sieht es bei Kostas Tsimikas aus, der griechische Linksverteidiger des Tabellenführers der Premier League werde wegen seines Schlüsselbeinbruchs noch einige Wochen fehlen. Curtis Jones' Knieprobleme vom vergangenen Spiel bei AFC Bournemouth (4:0) haben sich derweil nicht als schwerwiegende Blessur herausgestellt. Der Engländer ist für die Partie gegen Fulham bereit.