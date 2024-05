Roberto Garcia Parrondo: "Im Grunde war unsere gesamte Woche schon eine Katastrophe"

Die MT Melsungen kassierte am gestrigen Freitag ihre erste Heimniederlage nach geraumer Zeit. Die HSG Wetzlar konnte mit einem stark aufgelegten Till Klimpke im Tor und Überzeugung unter den Feldspielern triumphieren, während die Melsunger bereits eine schwierige Woche hinter sich hatten. Die Stimmen zum Spiel:

"Im Grunde war unsere gesamte Woche schon eine Katastrophe, wir konnten wegen Kranken und Verletzten kaum trainieren", stellte MT-Coach Roberto Garcia Parrondo nach dem Spiel grundlegend fest.

"Trotzdem haben wir eine gute Abwehr gespielt. Auch im Angriff haben wir meistens Lösungen gefunden, aber viel zu viele Bälle verworfen. Und mit nur 21 Toren kann man ein Spiel nicht gewinnen", konnte der 44-jährige trotzdem einen positiven Ansatz finden, auch wenn die Leistung seiner Spieler dennoch über 60 Minuten hinweg nicht gereicht hatte und er Wetzlars "starkes Spiel" lobte.

Besonders die Leistung Till Klimpkes, Torwart der HSG Wetzlar, trug zu diesem starken Spiel bei - das sah auch Melsungens Timo Kastening. Die MT war "einige Spiele ungeschlagen mit einem überragenden Simic, aber auf der anderen Seite stand heute auch ein überragender Till Klimpke", gab der Außenspieler am Mikrofon bei Dyn zu.

Zudem ergänzte er , dass "es [manchmal] nicht viel mehr [ist], aber das ist ausschlaggebend und ich glaube, dass man heute auch Respekt gegenüber Till Klimpke zeigen muss. Wir haben es nicht geschafft, ihn zu überlisten; ihn zu überwinden, und dann kommt alles andere: die technischen Fehler, die harte Trainingswoche."

Dann "sollte man auch nicht verlieren"

Laut Wetzlar-Rückraumspieler Hendrik Wagner sei an dem Abend nicht nur ihr Torhüter überragend gewesen, sondern es sei auch "ein unfassbar gutes Gefühl in der Mannschaft gewesen, also von meiner Seite aus sehr viel Überzeugung, sehr viel Mut und ganz viel Selbstvertrauen. Das hat uns heute glaube ich sehr, sehr gut getan."

Trainer Frank Carstens stimmte dem Funken der Überzeugung zu: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die sich nicht etwa ins Spiel hineingefunden hat, sondern gleich von Anfang an präsent war und an sich geglaubt hat. Auch wenn mal was nicht funktioniert hat, und es haben im Laufe des Spiels einige Dinge nicht geklappt, sind sie auf dem Weg geblieben. Und das ist für mich der größte Fortschritt, den diese Mannschaft gemacht hat."

"Wenn man dann so eine Abwehr spielt und noch so einen starken Torhüter dahinter hat, sollte man auch nicht verlieren", bilanzierte er abschließend.