Roberto Firmino wird nächster UFL Markenbotschafter

Nach Oleksandr Zinchenko kündigt Strikerz Inc. die nächste Partnerschaft mit einem bekannten Fußballer an. Auch Roberto Firmino vom FC Liverpool wird Markenbotschafter des bevorstehenden Titels UFL.

Das neue Fußballspiel von Strikerz Inc. hat schon die In-Game Darstellung des Liverpool Stars präsentiert. Strikerz Inc.

Viel ist über den potenziellen Konkurrenten zu FIFA und eFootball, der schon seit fünf Jahren entwickelt wird, noch nicht bekannt. Seit der Ankündigung des Spiels während der gamescom 2021, hat Entwickler Strikerz Inc. noch kein Gameplay gezeigt. Dafür werden immer mehr Partnerschaften mit bekannten Fußballern vorgestellt.

Mit Oleksandr Zinchenko ist ein Premier-League-Star bereits den Schritt zur neuen Fußballsimulation gegangen, nun folgt der nächste. Roberto Firmino vom FC Liverpool wird als Markenbotschafter von für UFL und Strikerz Inc. fungieren.

Firmino besitzt die "UFL-DNA"

Eugene Nashilov, Geschäftsführer von Strikerz Inc., zeigte sich in der Pressemitteilung begeistert von der Partnerschaft mit Firmino. "Seine lebendige und energetische Persönlichkeit, auf und neben dem Platz, passt perfekt zu der DNA, die wir in UFL einbauen".

Im Rahmen dieser Ankündigung, äußerte Firmino seine Vorfreude für UFL: "Ich bin ein großer Fan von Fußballsimulationen und freue mich sehr darauf, das Spiel mit meinen Freunden zu spielen".

Mit dem Außenspieler von Manchester City und dem Liverpool-Torjäger stehen mittlerweile also zwei der über 5.000 lizensierten Fußballer in UFL fest. Publisher Strikerz Inc. kündigte bereits geplante Partnerschaften mit weiteren "Weltklasse-Spielern, die mit UFL zusammenarbeiten werden" an.

Die junge Spielefirma enthüllte auch, wie Firmino im Spiel aussehen wird. Damit wurde zum ersten Mal ein genauerer Blick auf die Grafik des Spiels ermöglicht.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.