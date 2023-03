Roberto Firmino verlässt Liverpool im Sommer ablösefrei

Nachdem er in acht Jahren beim FC Liverpool durchaus zu einer modernen Vereinslegende avancierte, wird Roberto Firmino das Kapitel bei den Reds im Sommer abschließen.

In Liverpool gelang ihm der Sprung auf Europas größte Bühnen: Roberto Firmino. AFP via Getty Images

Mohamed Salah, klar, und auch Sadio Mané. Sie dribbelten, trafen und heimsten die Lorbeeren ein. Doch ohne den selbstlosen Zuspieler Roberto Firmino, unverzichtbar durch seine Laufwege, sein Pressing, seine Vorlagen, wäre die Erfolgsgeschichte dieses Sturmtrios, wäre die Erfolgsgeschichte von Jürgen Klopps FC Liverpool der Neuzeit so vielleicht gar nicht passiert.

Nach acht Jahren im Verein wird der 31-jährige Brasilianer, der 2015 von der TSG Hoffenheim an die Merseyside gekommen war, das Kapitel Liverpool im Sommer beenden. Dann läuft der Vertrag des mitspielenden Mittelstürmers aus, den er nicht verlängern möchte. Das hat Firmino Klopp, der gerne mit ihm verlängert hätte, laut "Guardian" am Freitag mitgeteilt. Wohin es den brasilianischen Nationalspieler ablösefrei ziehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Firmino ist schon eine Weile nicht mehr unumstritten

Im Angriff des englischen Traditionsklubs, dessen Kader ein Umbruch nicht nur bevorsteht - er vollzieht sich bereits -, ist die Konkurrenz für Firmino zahlreich geworden. Mané spielt inzwischen zwar für den FC Bayern München, aber neben Salah gibt es mittlerweile Darwin, Diogo Jota, Cody Gakpo oder den aktuell noch angeschlagenen Luis Diaz. Einen unumstrittenen Stammplatz hat Firmino jedenfalls schon eine Weile nicht mehr.

Bis dato sind es trotz aller Uneigennützigkeit eindrucksvolle 107 Tore und 78 Vorlagen in 353 Pflichtspielen für den LFC geworden, wo ihn aber wohl keiner aufgrund von Statistiken in Erinnerung behalten oder ihn gar an ihnen messen wird. Noch mehr hat sein unermüdlicher Einsatz, gepaart mit seiner Cleverness, den Reds den Weg zum Champions-League-Sieg 2019, FA-Cup-Sieg 2022 oder allen voran zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren (2019/20) geebnet. Der ehemalige Hoffenheimer verlässt die Anfield Road in den Augen einiger Fans höchstwahrscheinlich als moderne Vereinslegende.