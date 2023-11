Roberto Carlos, ein Balljunge und Naldo: So feierte Rogerio seine Torpremiere

Ein Schuss, ein Tor, ein Heimsieg: Mit seinem Premierentreffer schoss Rogerio den VfL Wolfsburg zum 2:1-Sieg über RB Leipzig - und erinnerte seine Teamkollegen damit an eine brasilianische Legende.

Nein, räumt er ein, so häufig kommt es nicht vor, dass er Tore schießt. Schließlich ist Rogerio auch ein linker Verteidiger, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Tore zu verhindern. In seinem fünften Ligaspiel für den VfL Wolfsburg traf er nun, wuchtig wie wichtig zum 2:1-Sieg über RB Leipzig. Sein Jubel führte ihn in die Arme eines Balljungen. "Das war spontan", berichtet der Brasilianer, "er stand da mit ausgebreiteten Armen, das war pure Freude." Und so etwas wie sein erstes echtes Ausrufezeichen im Wolfsburger Dress.

Rogerios Vorbild ist Liverpools Robertson

Die ersten Wochen verliefen holprig für den Sechs-Millionen-Euro-Neuzugang aus Sassuolo. Er kam mit einer Rotsperre, fiel zuletzt mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus. "Körperlich bin ich noch immer nicht ganz bei 100 Prozent, aber das kommt mit den Spielen." Ob hinten links in der Viererkette oder wie gegen Leipzig als Schienenspieler, das sei ihm egal. "Hauptsache, ich spiele."

Und er kommt gut an, der 25-Jährige, der von der Selecao träumt. "Roberto Carlos", feierten ihn die Kollegen Tiago Tomas und Kevin Paredes nach seinem Premierentreffer bei Instagram. "Das freut mich, die Jungs nennen mich auch im Training aus Spaß so, wenn ich treffe", sagt Rogerio, der die brasilianische Linksverteidigerlegende besonders schätzt. Sein aktuelles Vorbild sei aber Andrew Robertson vom FC Liverpool.

Ehefrau Francielle ist "größter Fan" - Nachricht von Naldo

Und so gab es viele, die sich mit und für den Wolfsburger Sommerneuzugang freuten. "Meine Frau Francielle ist mein größter Fan", berichtet Rogerio, "sie hat für mich gebetet." Und auch Naldo, der frühere Wolfsburger Verteidiger, der für seine Torgefahr berühmt war, meldete sich.

"Wir schreiben alle zwei, drei Tage", sagt der Tordebütant, bei dessen Transfer Naldo, mittlerweile Berater, involviert war. "Er hat mir gratuliert." Das Tor soll der Startschuss sein für eine erfolgreiche Rogerio-Zeit in Wolfsburg. "Er hat natürlich noch Anpassungsprobleme", sagt Trainer Niko Kovac, "auch sprachliche Probleme." Da passt es, dass Rogerio nun Taten sprechen lässt.