Robert Weber: "Es ist diese Gemeinschaft, die uns ausmacht"

Robert Weber warnt vor dem Auftaktspiel der Österreicher am Freitag (18:00 Uhr) den Gegner aus Rumänien nicht zu unterschätzen. Im Interview spricht der 38-jährige Rechtsaußen über das aktuelle Level der Österreicher und stellt den Zusammenhalt des Teams in den Vordergrund.

"Mir wurde in der Vorbereitung ein bisschen zu sehr auf Kroatien fokussiert", sagt Österreichs Routinier Robert Weber vor dem EM-Auftakt am Freitag. "Das birgt die Gefahr, Rumänien im ersten Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir müssen uns auf dieses Spiel aber hundertprozentig vorbereiten."

Robert Weber, ihr habt morgen euer EM-Auftaktspiel gegen Rumänien. Wie schätzt du eure Entwicklung in der Turnier-Vorbereitung ein und welches Level hat das Team jetzt?

Robert Weber:

Das ist ganz schwer zu sagen. Wir hatten zwei Topgegner in der Vorbereitung mit Slowenien im Dezember, gegen die wir ganz knapp ein Unentschieden verpasst haben. Über die Stärke der Isländer weiß man bescheid. Ich messe diesen Spielen generell nicht zu viel Bedeutung zu, eher dass man an den eigenen Stärken arbeitet und die Schwächen abstellen will.

Ich glaube generell, dass wir aktuell eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft haben. Daher bin ich guter Dinge, dass das funktionieren wird morgen.

Ihr habt das erste Spiel gegen Rumänien. Diesen Gegner habt ihr in der EM-Qualifikation zweimal geschlagen. Ist es Fluch oder Segen - auch angesichts der anderen Gruppengegner Spanien und Kroatien - gegen sie das EM-Auftaktspiel zu haben?

Robert Weber:

Ich bin eigentlich froh, dass wir gleich zu Beginn auf die Rumänen treffen, weil es doch unser Schlüsselspiel sein wird für alles weitere im Turnier. Wenn du ehrlich bist: Die Handballwelt würde es als Überraschung ansehen, wenn wir Österreicher Kroatien oder Spanien schlagen. Das ist kein Geheimnis. Aber das ist möglich. Das ist immer so im Handball, vor allem bei einer Europameisterschaft.

Aber das Auftaktspiel gegen Rumänien ist mit Vorsicht zu genießen. Diese zwei Quali-Spiele gegen Rumänien, vor allem das in Rumänien zu gewinnen, das war mir zu einfach. Wir haben zu klar gewonnen, was mich überrascht hat. Ich glaube, wir sind gut bedient, wenn wir mit Vorsicht und einfach auch mit Respekt in dieses Spiel gehen.

Was sind aus deiner Sicht die Stärken der österreichischen Mannschaft? Ihr habt sicher nicht die Turnier-Erfahrung, wie etwa die Kroaten oder die Spanier, aber ihr habt schon einige routinierte Spieler, wie dich zum Beispiel...

Robert Weber:

Das stimmt wohl. Unsere Stärke ist glaube ich der Teamgedanke, dass wir es gemeinsam anpacken. Man merkt das ja auch außerhalb des Trainings und des Handballfelds: Die Jungs sitzen alle zusammen. Das werden dir wahrscheinlich alle Mannschaften erzählen, dass das so ist. Aber die Jungs kennen sich teilweise schon seit den Jugend-Turnieren des 94er-Jahrgangs.

Tobias Wagner und Sebastian Frimmel sind seit zwölf Jahren Zimmerkollegen, also schon wirklich von klein auf. Das merkt man in der Freizeit und in der Stimmung generell. Da bin ich als alter Haudegen manchmal außen vor und lese meine Bücher im Zimmer. Es ist diese Gemeinschaft, die uns ausmacht, gespickt mit ein bisschen Erfahrung und Spielfreude, die Luki (Lukas Hutecek), Seppo (Sebastian Frimmel) und ich - und inzwischen auch Niko (Mykola Bilyk), der nun im siebten Jahr beim THW spielt. Wir haben schon überall ein bisschen erfahrene Spieler.

Du hast vor ein paar Jahren schon mal in einem Interview gesagt: Ihr seid kein "Jausen-Gegner" mehr. Das trifft weiterhin zu?

Robert Weber:

Ich glaube, ja. Bei der Heim-EURO 2020 wurden wir Achter. Über die Corona-EM, die dann folgte, wollen wir nicht weiter nachdenken. Ich glaube, wir haben uns in diesen vier Jahren noch einmal weiterentwickelt. Vor allem Huti (Lukas Hutecek). Er hat jetzt eine extrem tragende Rolle in Lemgo und ist ein unglaublich wichtiger Faktor bei uns in Abwehr und Angriff. Auch Niko ist gereift und beim THW Kiel eine wichtige Stütze. Auf den wichtigsten Positionen haben wir eigentlich auch zwei Topleute, die auch regelmäßig in der stärksten Liga der Welt für Furore sorgen.

Der Medientermin ist fast vorbei und du bist als einziger noch gefragt. Macht dir das Spaß, nimmt das vielleicht auch ein bisschen Druck von den anderen oder wie würdest du deine Rolle in solchen Terminen beschreiben?

Robert Weber:

Ich bin das gewohnt und wir Spieler werden von unserem Pressesprecher gefragt, wer hingeht. Ich finde, das gehört dazu und das macht es ja auch ein bisschen aus: Medientermine wahrzunehmen und wieder mal Leute kennenzulernen. Conny Wilczynski war gerade hier, der in meiner Generation gespielt hat. Da freut man sich dann, auch solche Leute wieder zu treffen. Ich bin eh nicht der Mensch, der sich die ganze Zeit ins Zimmer legt.

Spürt ihr vor dem ersten Spiel hier in Mannheim schon den Support von zuhause?

Robert Weber:

Aktuell noch gar nicht. Wir sind auch gestern erst angereist. Ich glaube, das wird man morgen beim ersten Spiel sehen, wie viele rot-weiß-rote Fahnen tatsächlich da sind. Es ist ja eigentlich nicht so weit nach Mannheim. Ich bin gespannt. Conny Wilczynski hat mir erzählt, dass wegen des Bahnstreiks wohl einige Fans Probleme hatten. Die sind dann von Frankfurt mit dem Taxi gefahren. Wir sind gespannt. Am Ende wird die Halle voll sein und wir freuen uns auf jeden Fall drauf.