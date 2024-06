Robert Schulze und Tobias Tönnies zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet

Das Schiedsrichtergespann Robert Schulze und Tobias Tönnies hat seine Serie als "Schiedsrichter der Saison" weiter ausgebaut. Zum bereits vierten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt haben die Cheftrainer sowie die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Handball-Bundesliga das Duo zum besten Schiedsrichtergespann gewählt.

Wie die Liga heute in einer Pressemeldung bekannt gab, ist geplant, dass Schulze und Tönnies im Rahmen des Handball Super Cups, der am 31. August im in Düsseldorf ausgetragen wird, ausgezeichnet werden.

Nominierung für Olympia

Die alten und neuen Titelträger setzten sich bei der Wahl knapp gegen ihre Konkurrenz durch. Auf Platz 2 landete zum dritten Mal in Folge mit den Schwestern Tanja Kuttler und Maike Merz das aktuell einzige weibliche Gespann, das Spiele in der Handball-Bundesliga pfeift.

Beide Eliteschiedsrichtergespanne wurden auch für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris nominiert. Für Schulze/Tönnies sind es nach Tokio 2021 bereits die zweiten Olympischen Spiele, bei denen sie den DHB vertreten.

Seit über 20 Jahren als Duo

Die beiden Magdeburger stehen seit über 20 Jahren zusammen auf der Platte und sind bereits seit 2007 als Schiedsrichter in der Handball-Bundesliga aktiv. In dieser Zeit haben sie über 600 DHB-Einsätze absolviert und leiten regelmäßig nationale und internationale Topspiele.

Schulze/Tönnies bauen mit ihrer erneuten Auszeichnung ihre Serie auf vier Titel in Folge aus. Erstmals wurden die beiden Magdeburger in der Saison 2018/19 zum besten Schiedsrichtergespann der Handball-Bundesliga gewählt.

Die Titelträger der letzten 5 Jahre

2023/24: Robert Schulze / Tobias Tönnies

2022/23: Robert Schulze / Tobias Tönnies

2021/22: Robert Schulze / Tobias Tönnies

2020/21: Robert Schulze / Tobias Tönnies

2019/20: Lars Geipel / Marcus Helbig