Robert Klauß: "Für den Schiri war es nur ein Pfiff, für uns die ganze Welt"

Keine 48 Stunden nach der 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz hat Rapid-Trainer Robert Klauß noch einmal auf das Cupfinale zurückgeblickt und auch seine Emotionen nach dem Schlusspfiff erklärt.

Der Donnerstag, gab Robert Klauß zu, "war noch schwer für alle. Ich glaube, ich habe fast gar nichts geschlafen und wenn, dann ganz schlecht." Am Freitag hatte der Rapid-Trainer den Frust nach der Cup-Niederlage schon halbwegs verdaut und - anders als unmittelbar nach dem Schlusspfiff - seinen Ärger über die seiner Meinung nach eklatante Fehlentscheidung von Schiedsrichter Gishamer vor dem spielentscheidenden Tor zum 2:1 für Sturm so weit im Griff, dass er nüchtern darüber reden konnte.

"Es war klar: Wenn das Tor gegeben wird, ist das Spiel zu 90 Prozent entschieden. Alleine von der Wahrscheinlichkeit her, weil es ja nur noch wenige Minuten ging." Und genau darin liegt seine Kritik an Gishamer. Obwohl sich der Schiedsrichter der Tragweite seiner Entscheidung bewusst sein musste, habe es dieser nicht der Mühe wert gefunden, sich die Szene, in der sich Biereth in Querfeld einhakte und den Rapid-Verteidiger mit seinem ganzen Körpergewicht zu Fall brachte, noch einmal anzusehen. "Da hat mich extrem geärgert."

Alles geändert

"Für den Schiri war es nur ein Pfiff, für uns die ganze Welt", beschreibt Klauß die Bedeutung dieser Entscheidung in drastischen Worten. "Dieses Gefühl hatte ich auch nach dem Spiel", versuchte er seine Emotionen, die ihm bei Sturms Sportdirektor Andreas Schicker den Ruf des "schlechten Verlierers" einbrachten, zu erklären.

"Diese eine Entscheidung hat alles geändert. Ob wir das Spiel gewonnen hätten, keine Ahnung. Aber wir wären wahrscheinlich in die Verlängerung gekommen. Wenn uns dort Sturm zwei Tore schießt, sage ich 'alles okay, passt, kein Problem'. Aber durch diese Entscheidung zu verlieren, war nicht okay. Und da fehlt mir auch das Verständnis dafür, dass ich hinterher ruhig bleiben soll."

Die andere Spielidee

Erläutert hat Robert Klauß auch, warum Rapid nicht mit der gewohnten Spielidee in das Finale gegangen ist. Das sei eine Lehre aus den beiden Meisterschaftsduellen gegen die Grazer, aber auch der Personalsituation geschuldet gewesen. "In den ersten beiden Spielen haben wir gewusst, dass uns unsere Top-Elf nicht zur Verfügung steht und sind trotzdem rausgegangen wie immer. Im Finale wollten wir Kräfte sparen und nicht immer vorne draufgehen." Mit Cvetkovic, Grgic, Querfeld, Kongolo und Burgstaller hätte er einfach zu viele Spieler in der Mannschaft, die gerade erst wieder fit geworden sind.

Nicht die Einschätzung von Sturm-Trainer Ilzer, wonach Rapid seine Spieler für das Cupfinale geschont hätte, habe gestimmt, sondern eigentlich das Gegenteil. "Wir sind extrem ins Risiko gegangen, haben die Spieler sogar eher zu früh spielen lassen", verwies Klauß etwa auf Leopold Querfeld. "Er war in Linz gegen den LASK eigentlich noch nicht spielbereit, aber ohne die 45 Minuten dort, hätte er auch im Finale nicht spielen können."

Entscheidend für die veränderte Spielanlage aber war: "Wir hatten nach den letzten Spielen auch nicht den Rhythmus und das Selbstvertrauen, gegen eine Mannschaft wie Sturm, die so gut im Pressing ist, von hinten flach rauszuspielen. Dafür hätten uns nach den Ausfällen in den letzten Wochen einfach auch die Automatismen gefehlt." In Zukunft will der Deutsche aber sehr wohl wieder "unsere Art und Weise auf den Platz bringen". Im Cupfinale sei das aber nicht essentiell gewesen. "Ich habe immer gesagt, dass das Cupfinale ein komplett anderes Spiel ist, in dem nur der Sieg zählt. Trotzdem war es von den drei Spielen gegen Sturm das Spiel, in dem wir am nächsten dran waren."