Robert Klauß: "Da muss man auch einmal eine coole Socke sein"

Die Rapid-Woche stand im Zeichen der Derby-Nachwehen. Dennoch muss am Sonntag gegen Schlusslicht Lustenau ein Dreier her, um einen Platz in der Meisterrunde zu fixieren.

"Lustenau ist nach dem Derby-Sieg der schwerstmögliche Gegner, weil jeder gegen den Tabellenletzten einen leichten Sieg erwartet." Den Satz hat Rapid-Trainer Robert Klauß schon am Sonntag, gleich nach dem 3:0 gegen die Austria, gesagt. Da hatte er noch keine Ahnung, was, während er im "Talk-und-Tore"-Studio saß, Spieler, Co-Trainer und Geschäftsführer im kleinen Kreis mit dem "Block West" unter der „Westtribüne" von sich gaben.

Der erste Trainingstag am Mittwoch stand deshalb ganz im Zeichen der schäbigen Vorfälle und ihrer Folgen. "Wir nehmen dieses Thema intern extrem ernst", versicherte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer, "dass man das nicht machen darf, ist eh klar. Man kann es jetzt nur bereuen, sich dafür entschuldigen und dafür sorgen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert." Was ihn aber ärgert: "Dass die zuletzt sportlich sehr positiven Ereignisse davon ganz in den Schatten gestellt wurden."

Trainer Klauß hätte noch mehr Grund, sich darüber zu beklagen, doch der Deutsche behält auch im Krisenmodus kühlen Kopf. "Ich erlebe die Jungs jeden Tag. Es ist wichtig, zwischen Verhalten und Charakter zu unterscheiden. Ihr Verhalten ist schwer zu entschuldigen, über ihren Charakter darf man aber nicht vorschnell urteilen." Wäre er schon länger in Österreich, vielleicht hätte er noch Bundespräsident Van der Bellen zitiert: "So sind wir nicht."

Ganz anderes Spiel

Am Donnerstag konnte Klauß den Fokus auf den Gegner legen. Mehr sogar als in den Wochen davor. "Weil es ein sehr, sehr anderes Spiel wird. Mit Sturm, WAC und Austria haben wir zuletzt gegen Mannschaften gespielt, die alle höher gepresst haben. Lustenau wird eher hinten drin stehen, wie Blau-Weiß Linz bei meinem ersten Spiel hier." Deshalb müsse er "die Spieler dafür sensibilisieren, dass sie etwas anderes auf den Platz bringen müssen als zuletzt im Derby."

Dass Andreas Heraf erst seit drei Spielen sein Defensivkonzept in Lustenau praktiziert, stört den Rapid-Trainer nicht. "Drei Spiele reichen, mehr als drei Spiele analysieren wir im Normalfall auch von anderen Gegnern nicht." Dennoch sei die Vorbereitung gar nicht so einfach gewesen. "Wir spielen nicht so Fußball, daher ist es schwer, das zu trainieren." In den ersten Trainingseinheiten wurde ohnehin das eigene Spiel mit dem Ball geübt, "erst am Ende der Woche simuliert ein Teil der Spieler den Gegner", erklärte Klauß. "Man kann den Gegner zwar nicht zu hundert Prozent kopieren, aber die Spieler bekommen zumindest eine Idee und können gewisse Verhaltensweisen wiedererkennen."

Geduld und Vernunft

War bisher jedes Spiel von Robert Klauß "gefühlt ein Endspiel", gilt es gegen das Tabellenschlusslicht, "die Sinne zu schärfen", dass das Spiel kein Selbstläufer ist. Aus diesem Blickwinkel heraus, ist es dem Trainer gar nicht so unrecht, „dass die zweite Halbzeit gegen die Austria nicht mehr so gut war." Sie lieferte ihm genügend Anschauungsmaterial dafür, was es noch zu verbessern gibt. "Es kann sein, dass wir diesmal sehr viel Geduld brauchen, wenn wir einen tiefen Block bespielen, muss man vielleicht auch einmal eine coole Socke sein", rechnet Klauß mit den "drei Punkten, die wir zwingend brauchen", um das Ticket für die Meisterrunde zu lösen.

Wie es im Kampf um Platz sechs auf den anderen Plätzen steht, will er nicht wissen. "Mir ist es völlig egal, ob der LASK Dritter oder Siebter ist, wer oben und wer unten ist." Und darauf, was im Block West passiert, wollen die Rapid-Verantwortlichen auch nicht schauen müssen. "Der Montag Abend vor dem Senat 1 wird wichtig für uns, das muss jedem im Stadion klar sein", hofft Markus Katzer auf mehr Vernunft bei den Fans, als sie zuletzt Spieler, Co-Trainer und Geschäftsführer an den Tag gelegt haben.