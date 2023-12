Robbens Traumtor bei der schönsten Niederlage

Zum sechsten Mal in seiner Historie tritt der FC Bayern am Abend bei Manchester United an. Die Bilanz ist bislang ausgeglichen, bei ihrer einzigen Niederlage jubelten die Münchner am Ende dennoch.

Die Situation erscheint aussichtslos am 7. April 2010: Zwar hatte der FC Bayern sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester United in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen, doch nach 41 Minuten führt die Mannschaft von Sir Alex Ferguson daheim im Rückspiel mit 3:0. Mehr noch: Die Engländer spielen die Bayern im "Theater of Dreams" an die Wand.

Dann ein Hoffnungsschimmer, Ivica Olic verkürzt kurz vor der Halbzeit auf 1:3 aus Bayern-Sicht. Der Kroate war schon im Hinspiel der Siegtorschütze gewesen. Dennoch benötigen die Bayern einen weiteren Treffer fürs Weiterkommen. Eine Gelb-Rote-Karte für Rafael gleich nach Wiederbeginn erhöht ihre Chance, die sie auf unvergessliche Weise in der 74. Minute nutzen. Ecke Franck Ribery, jedoch nicht in den Fünfer, sondern zurück an die Strafraumgrenze, wo Arjen Robben lauert. Der Niederländer nimmt den Ball volley, der an Freund und Feind vorbei im linken Toreck einschlägt. Bis heute eines der sehenswertesten Tore der Champions-League-Geschichte.

Das 2:3 gehört zu den schönsten Niederlagen des FC Bayern, weil sie durch das Weiterkommen einem Sieg gleicht. In der Amazon-Doku "Generation Wembley" gibt Ferguson zu, das Finale 1999 glücklich bis unverdient gewonnen zu haben. 2010 aber, so der Schotte, sei seine Mannschaft die bessere gewesen. Widersprechen mag man ihm nicht. Die Bayern erreichen 2010 sogar das Finale, das sie gegen Inter Mailand mit 0:2 verlieren.

2001 revanchiert sich der FCB für 1999

Neben dieser Niederlage spielen die Bayern dreimal remis in Old Trafford. In der Gruppenphase 1998/99 1:1, 0:0 in der damals noch existierenden Zwischenrunde 2001/02 und wieder 1:1 im Viertelfinale 2013/14, was den Bayern nach einem 3:1 im Rückspiel reicht. Ein einziges Mal gewinnen sie sogar, und zwar äußerst wichtig. Im ersten Wiedersehen nach der dramatischen Finalniederlage 1999 müssen die Bayern im Viertelfinale 2000/01 zunächst nach Manchester reisen. Durch ein spätes 1:0 von Joker Paulo Sergio legen sie die Basis für den Halbfinaleinzug und den späteren Finaltriumph gegen den FC Valencia.

Eine derartige Brisanz besteht beim Wiedersehen an diesem Dienstagabend aus Münchner Sicht nicht, sehr wohl aber aus der Perspektive von United. Eine Niederlage würde die europäische Saison für diesen Großklub beenden. Ein Weiterkommen in der Champions League wäre selbst bei einem Sieg nur dann möglich, wenn sich gleichzeitig der FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul unentschieden trennen.