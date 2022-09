Road To Pro: Maya 'Caltys' Henckels Sprung zu G2

Maya 'Caltys' Henckel hat ihn eingeschlagen: Den Weg zur Profi-eSportlerin. kicker eSport begleitet die 20-Jährige dabei.

Das Trikot eines großen eSport-Teams zu tragen und damit auf den größten Bühnen der Welt zu spielen, ist der Traum von League of Legends-eSportlerin 'Caltys'. Den ersten Teil dieses Traums hat die Schwedin sich nun erfüllt: Seit September gehört sie zu G2 Esports. Für Hencke ein "lebensverändernder" Schritt.

Hobby wird endlich zum Beruf

Denn für die Botlanerin ist durch den Deal gesichert, dass LoL zukünftig an erster Stelle steht: "Ich bekomme die Chance, mich in einem langfristigen Projekt darauf zu konzentrieren, mich im Team und individuell zu verbessern. Aber vor allem kann ich mich selbst zeigen und 100 Prozent in das Spiel stecken, ohne mir um etwas anderes Gedanken machen zu müssen."

'Caltys' (Mitte) im Kreis des G2-Hel-Teams. G2 Esports

Im Alltag mache sich dies bemerkbar, "indem ich meinen Tag jetzt um angesetzte Trainingssessions planen kann", so Henckel, die auch größere Veränderungen erkennt: "Es gab eine Menge Reisen und viele Treffen mit neuen Leuten, das ist etwas hektisch." Ansonsten, so 'Caltys', "tue ich, was ich immer tue: Mich auf das Game konzentrieren".

Dass sie das nun bei G2 tun kann, habe sich tatsächlich schon länger abgezeichnet. Denn auf der Suche nach Organisationen hätte das Team der Schwedin, dem auch die deutsche Midlanerin Alena 'TIFA' Mauer angehört, früh das Interesse der Organisation aus Berlin auf sich gezogen.

G2 zeigt früh Interesse und schlägt zu

Bis zur finalen Unterschrift dauerte es nach einer ersten Vorstellung jedoch: "Es mussten noch einige interne Diskussionen bei G2 geführt werden. Letztendlich wurde dann entschieden, dass wir unsere Teambesetzung ein wenig verändern mussten, wir stimmten dem zu, und nach weiteren Verhandlungen war der Deal beschlossene Sache."

Bei aller Freude über den neuen Arbeitgeber weiß Henckel aber auch um die Herausforderungen dieses neuen Abschnitts: "Die umgehende mediale Aufmerksamkeit hat mich ziemlich gestresst, daran muss ich mich noch gewöhnen."

Echten Erfolg werde ich erst wahrnehmen, wenn ich auf der Stage ein paar Wins einfahre. Maya 'Caltys' Henckel

In ihrem Element denkt sie jedoch, nicht durch diesen Stress gehemmt zu werden - ganz im Gegenteil: "Ich glaube, während unserer Spiele wird sich dieser Stress zu Aufregung wandeln." Dies habe sie auch ihrem Team zu verdanken, mit dem sie "selbstbewusst in kommende Turniere gehe, denn ich glaube, wir haben uns seit unserer Unterschrift sehr verbessert".

Mit dieser Unterschrift ist Maya 'Caltys' Henckel der nächste große Schritt auf dem Weg in die eSport-Spitze geglückt. Am Ziel ist sie jedoch noch lange nicht: "Ich bin sehr glücklich, ein Teil dieses Teams zu sein, und es fühlt sich immer noch ein wenig surreal an. Aber meine Motivation und Ziele haben sich nicht verändert und echten Erfolg werde ich erst wahrnehmen, wenn ich auf der Stage ein paar Wins einfahre."